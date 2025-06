A- A+

CONFUSÃO Briga entre gangues termina com invasão de condomínio e agressões em Paulista, no Grande Recife Dois homens foram espancados do lado de fora do residencial; Polícia Militar dispersou grupo após tumulto

Uma briga entre facções rivais terminou com a invasão de um condomínio e agressões a dois homens, na noite da sexta-feira (19), no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O caso ocorreu no Residencial Parque Lusitânia, localizado na Rua Maria Emília Boeckmann, no bairro de Maranguape I.

Segundo relatos de moradores, o confronto teria sido previamente marcado por grupos rivais de Maranguape, em Paulista, e de Rio Doce, em Olinda.

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram a correria nas áreas comuns do condomínio após a entrada de dezenas de jovens.

A invasão aconteceu por volta das 20h30, quando o portão da garagem foi aberto para a entrada de um morador.

Após a entrada do grupo, moradores correram para se abrigar. Vídeos gravados no momento mostram o pânico dentro do residencial, com gritos e pedidos de socorro.

Às 20h44, uma câmera de segurança registrou um homem sendo agredido com socos e chutes no meio da rua, em frente a um espetinho.

Outro homem foi espancado na calçada do condomínio, recebendo chutes na cabeça e na nuca.

A Polícia Militar informou que equipes do 17º Batalhão e do Batalhão de Radiopatrulha foram acionadas para conter o tumulto.

Os policiais realizaram a dispersão dos envolvidos no local.

Veja nota completa da Polícia Militar

A Polícia Militar informa que equipes do 17º BPM e do Batalhão de Radiopatrulha foram acionadas, na última sexta-feira (20), para verificar a presença de um grupo que estaria provocando tumulto em Maranguape I. Ao localizarem o grupo, os policiais realizaram a dispersão dos envolvidos.

Veja também