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SÃO PAULO

Briga entre taxistas e motoristas de app deixa homem ferido no Aeroporto de Guarulhos

Testemunhas relataram que as agressões aconteceram durante uma briga generalizada

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Confusão terminou com homem ferido em GuarulhosConfusão terminou com homem ferido em Guarulhos - Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma briga entre taxistas e motoristas de aplicativo terminou com um homem ferido na noite de quinta-feira (7), no setor de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A vítima, de 33 anos, foi agredida durante uma confusão que, segundo relatos, envolveu cerca de 20 motoristas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão no aeroporto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem com ferimentos pelo corpo, já sob atendimento da equipe médica do terminal.

Testemunhas relataram que as agressões aconteceram durante uma briga generalizada envolvendo taxistas. Os suspeitos deixaram o local antes da chegada da PM.

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O caso foi registrado como lesão corporal na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista, instalada no próprio aeroporto, que realiza investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do caso.

Em nota, a concessionária do aeroporto informou que no momento do conflito os órgãos competentes foram acionados e que a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no terminal antes de ser encaminhada ao hospital.

O aeroporto também afirmou que mantém ações permanentes de combate ao transporte clandestino "com alertas sonoros e visuais orientando passageiros a recusarem abordagens espontâneas nas áreas públicas". Segundo a concessionária, a fiscalização é feita pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Transportes de Guarulhos.

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