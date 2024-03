A- A+

Violência Em dia de Sport x Santa, briga entre torcidas deixa uma pessoa ferida na Zona Sul do Recife Episódio de violência aconteceu na manhã deste sábado (16), antes da semifinal do Pernambucano entre Sport e Santa Cruz

Moradores do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, relataram uma manhã de terror com brigas de torcidas. Segundo áudios e vídeos recebidos pela reportagem da Folha de Pernambuco, ocorreram conflitos e tiroteios entre pessoas com camisas de times. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações inciais, os conflitos ocorreram na Rua Waldemar Nery, em Setúbal, Boa Viagem. O caso de violência aconteceu antes do jogo decisivo entre Sport x Santa Cruz, na Arena Pernambuco, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, que teve o Leão como vencedor do confronto.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima, um rapaz de 27 anos, estaria junto a um grupo de torcedores em via pública, quando foi agredido por integrantes da torcida rival. Segundo relatos, para não sofrer agressões, o grupo correu e se escondeu em uma casa na localidade, sendo encontrado pelo efetivo policial.

A polícia informou que o grupo, formado por nove homens adultos e dois adolescentes, foi levado para a Delegacia de Plantão da Criança e Adolescente (DPCA), para prestarem maiores esclarecimentos. Enquanto isso, a vítima foi levada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil não especificou de qual torcida partiu a agressão, mas informou que está investigando o caso.

Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando um caso de lesão corporal ocorrido no dia 16.03, no bairro de Setúbal. A vítima, um homem de 27 anos, estaria junto a um grupo de “torcedores”, em via pública, foi agredido por integrante de uma “torcida” rival. Segundo relatos, o grupo (composto por 09 homens adultos e 02 adolescentes), para não sofrer agressões, correu e se escondeu em uma casa na localidade, sendo encontrado pelo efetivo policial, que, devido a presença de dois adolescentes no grupo, os conduziu para a Delegacia de Plantão da Criança e Adolescente, para prestarem maiores esclarecimentos. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar. O caso seguem em diligências até o esclarecimento total do fato."

