Briga generalizada causa pânico e correria em casa de shows em Jaboatão

Uma briga generalizada causou pânico e correria em uma casa de shows em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na madrugada deste domingo (15). A confusão aconteceu no Lounge Music PE, no bairro de Piedade.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o cenário de guerra que virou a casa de shows, com garrafas e mesas sendo arremessadas, enquanto grande parte do público tentava se desvencilhar da briga e deixar o local.

A casa de shows recebia o show do cantor Chefin, artista que figura entre os principais nomes do hiphop no país. Por volta das 4h, o show foi interrompido e a confusão começou.

De acordo com relatos do público presente, a briga teve início após uma pessoa que estava na área do Open Bar, na parte superior da casa, jogar bebida no público que estava na parte inferior. A partir disso, iniciaram discussões e em seguida, objetos começaram a ser atirados, incluindo uma mesa que foi jogada do Open Bar em cima do público que estava na pista.

Após o ocorrido, o Lounge Music PE emitiu uma nota nas redes sociais, lamentando o incidente e destacou que a segurança da casa agiu de forma rápida, abrindo as portas de emergência para agilizar a saída do público presente.

Apesar do tumulto gerado, não houve feridos. Por conta disso, a casa informou que não prestou queixa na delegacia.

