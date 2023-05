Briga na Justiça faz lançamento de enredo da Mocidade ser suspenso

A- A+

O lançamento do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2024 foi cancelado, devido a uma decisão judicial. Em nota divulgada pelas redes sociais, a escola explicou que seguirá "buscando os meios legais para o cumprimento da agenda planejada pela agremiação". De acordo com a defesa da agremiação, a



O evento, marcado para essa quarta-feira (10), na quadra histórica, localizada na comunidade da Vila Vintém, apresentaria à comunidade o enredo escolhido para o próximo ano. Campeã em cinco carnavais (1979, 1985, 1990, 1991, 1996 e 2017), a escola vive um momento delicado: foi a penúltima colocada na apuração deste ano e convive com dívidas, penhoras e bloqueios de verbas decorrentes de processos trabalhistas.

Em abril deste ano, o processo eleitoral da escola foi suspenso, também por decisão judicial. Na ocasião, conforme explica a advogada da escola, Valéria Stelet, sócios entraram na Justiça alegando que não teriam sido informados sobre o processo de recadastramento, realizado no ano passado.

À época, a escola divulgou uma nota em que destacava que 716 sócios conseguiram se recadastrar, seguindo as diretrizes do estatuto da Mocidade, e que reuniu provas de que o sócio reconhecia ter conhecimento do recadastramento para tomar as decisões cabíveis. Segundo a defesa da agremiação, prints de conversas foram apresentados à Justiça.

Na decisão desta quarta-feira, a juíza Sabrina de Borba Britto Ravache destacou que o lançamento do enredo não se trata de descumprimento da decisão de suspensão da eleição, mas entendeu que "não há urgência necessária" para a escolha do próximo enredo.

A Mocidade não recorrerá da decisão. Em nota divulgada nas redes sociais, a escola lamentou o ocorrido e reitera que seguirá "buscando os meios legais para o cumprimento da agenda planejada pela agremiação". O cronograma para o próximo desfile, destaca a escola, não foi afetado.

Não há nova data marcada para realização da eleição. Tampouco para o lançamento do enredo.

Além da Mocidade, apenas outras duas escolas ainda não divulgaram o enredo para o próximo carnaval: Unidos da Tijuca e Beija-Flor, ambas com festa de anúncio marcada para o próximo sábado.

