Briga na saída da escola termina com um jovem morto e outro ferido em Petrolina

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A noite dessa quinta-feira (23) foi marcada pela violência no bairro de Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão do Estado. Segundo a Polícia Civil, uma discussão entre três estudantes na saída da Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM) resultou na morte de um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 anos ferido.



De acordo com as informações registradas pela Polícia Civil de Pernambuco, o desentendimento entre os alunos escalou para uma agressão com arma branca em via pública. Kaik Douglas da Silva Rodrigues, de 19 anos, foi atingido por golpes no tórax.



Kaik chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos. A segunda vítima, de 17 anos, foi atingida nas costas, mas não permaneceu no local. O autor do crime ainda não foi localizado.



Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a motivação do crime e localizar o paradeiro do autor.



"Outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação do caso", afirmou a instituição.



Devido a tragédia, a unidade escolar suspendeu suas atividades nesta sexta-feira (24). Em comunicado postado nas redes sociais, a escola manifestou profundo pesar pela morte do aluno e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

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