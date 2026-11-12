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Aviação Briga por assentos termina com expulsão de dois passageiros de voo da Gol na Bahia Voo G3 2039 tinha como destino o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro

Dois passageiros foram retirados de um avião após uma discussão por causa de assentos no aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia. O desentendimento aconteceu, na última terça-feira, 10, antes da decolagem e levou o comandante a interromper o deslocamento da aeronave e solicitar a presença da Polícia Federal (PF).

O voo G3 2039 tinha como destino o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Vídeos gravados por outros passageiros mostram parte da discussão e a tentativa de um comissário de bordo de conter o conflito. Nas imagens, o piloto também informa que a PF seria acionada.

Em nota, a Gol informou que a ocorrência aconteceu durante o procedimento de táxi, quando o avião se deslocava pelo aeroporto antes da decolagem. Diante do desentendimento, o comandante determinou o retorno da aeronave ao pátio, onde a Polícia Federal foi chamada para retirar os envolvidos.

A companhia afirmou que, após a conclusão dos procedimentos, o voo prosseguiu normalmente. O avião pousou no Galeão às 19h05, no horário previsto. A empresa declarou ainda que segue protocolos de segurança para garantir o bem-estar de passageiros e tripulantes.

O episódio ocorre após a entrada em vigor, em setembro, de novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para punir casos de indisciplina no transporte aéreo. A Resolução nº 800/2026 prevê multas de R$ 17,5 mil para passageiros envolvidos em ocorrências classificadas como graves ou gravíssimas. Nos casos mais severos, a punição também pode incluir a suspensão do direito de voar por seis ou 12 meses.

A norma divide as infrações em três categorias, de acordo com a gravidade da conduta. Entre os exemplos de atos graves estão agressões verbais ou ameaças à tripulação que afetem a segurança do voo. Já a categoria gravíssima inclui agressões físicas contra passageiros ou tripulantes, importunação sexual e tentativa de acesso à cabine de comando. A resolução prevê medidas diferentes para cada nível de infração.

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