A- A+

POLÍCIA Briga por refrigerante: homem é preso após esfaquear outro em shopping no Recife Agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, no domingo (6), após esfaquear outro na praça de alimentação do Shopping Recife, localizado na Zona Sul da capital pernambucana. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, relatos indicam que o autor da agressão e a vítima teriam discutido por conta de um refrigerante.

O momento da facada foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver três homens segurando a vítima em frente a um dos restaurantes da praça de alimentação. O local está cheio e se ouvem gritos.

Dois agressores direcionam facas diversas vezes contra o homem. Relatos de clientes indicam que a vítima teria saído ensanguentada da praça. Em outro vídeo é possível ver a vítima sendo levada por funcionários da segurança do shopping, que apartaram a briga.

Leia também • Adolescente é apreendido após esfaquear colega em sala de aula de escola estadual

A Polícia Civil afirmou que o homem que foi esfaqueado, cuja idade não foi divulgada, foi socorrido para a Unidde de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O agressor foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal. A polícia não informou por que os outros homens que aparecem na briga não foram levados à delegacia.

A Polícia Militar informou uma equipe do 19º BPM foi acionada para a ocorrência no Shopping Recife. "Ao chegar no local, os seguranças haviam detido o suspeito, que estava com uma faca", disse a corporação.

Em nota divulgada à imprensa, o Shopping Recife afirmou que o fato "tratou-se de um desentendimento com agressão física entre dois jovens na praça de alimentação".

"Os adolescentes envolvidos foram atendidos pela brigada do shopping e a ocorrência já está sendo conduzida pela Polícia Militar que seguirá com as medidas cabíveis", informou o estabelecimento, acrescentando que "o fato foi contornado rapidamente pela segurança e o shopping seguiu funcionando normalmente".

Veja também

SAÚDE Homem mordido por gato contrai infecção desconhecida pela ciência; entenda