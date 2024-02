A- A+

RIO GRANDE DO SUL Motoboy negro é preso após ter sido vítima de suposta tentativa de homicídio; veja vídeo Ocorrência se deu no bairro Rio Branco, em Porto Alegre (RS); governador Eduardo Leite se pronunciou

Policiais da Brigada Militar do bairro Rio Branco, Rio Grande do Sul (RS), prenderam um motoboy, negro, após suposta agressão sofrida por ele, em uma tentativa de homicídio por um homem, branco, morador da localidade.

O caso ocorreu neste sábado (17) e vídeos que circulam nas redes sociais atestam a prisão do motoboy, que foi conduzido pelos policiais, algemado. O fato foi acompanhado por testemunhas no local que bradavam "tentaram matar ele", "isso é racismo puro".



O homem apontado como o agressor, um idoso, teria descido do prédio em que mora, nas imediações, portando uma faca e golpeando o motoboy sem qualquer motivo aparente.

Acionada por testemunhas, a Brigada Militar chegou ao local e conduziu a vítima que, após resistência, foi levado para o camburão. Ainda de acordo com relatos no vídeo, o motoboy estaria ferido.



O idoso também foi conduzido à delegacia, mas no local, por ocasião do fato, não chegou a ser abordado pelos policiais. Ambos foram liberados depois e o fato teria sido registrado como briga, e não como tentativa de homicídio.

Confira o vídeo:

No Rio Grande do Sul, um homem negro foi alvo de uma tentativa de homicídio por um homem branco, mas conseguiu se defender.



No entanto, ao pedir ajuda à Brigada Militar, o homem negro foi algemado e colocado em um camburão, enquanto o agressor branco deixou o local sem… pic.twitter.com/q4XNGFYdK5 — Africanize (@africanize_) February 17, 2024



Governador se pronuncia

Sobre o fato e a prisão do homem negro, supostamente vítima de uma tentativa de homicídio, o governador Eduardo Leite (PSDB) se pronunciou na rede social X (antigo Twitter).



Sobre a prisão de um homem negro que seria vítima de tentativa de homicídio em POA, determinamos via Corregedoria da @brigadamilitar_ a abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) February 17, 2024

Entre as respostas na rede social, após a postagem, houve cobrança ao governador sobre a colocação de câmeras nos uniformes dos policiais:



"Coloque câmeras nos uniformes dos brigadianos. Esse caso foi filmado e só por isso gerou resposta. E todos os outros que acontecem sem ser documentados?", questionou uma seguidora.

Já outra pessoa afirmou que "Se a população não tivesse filmado, o que seria desse cara? De vítima se tornaria culpado".

Ainda no X (antigo Twitter), o governador afirmou confiar na Brigada Militar.

"Renovo minha absoluta confiança na Brigada Militar e nos homens e mulheres que compõem nossas forças de segurança. Inclusive, em respeito aos dedicados profissionais que as integram, é que a apuração da conduta será célere e rigorosa".

Veja também

Balanço Concurso Unificado: total de inscritos sai até o fim da próxima semana