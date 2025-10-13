Seg, 13 de Outubro

incêndio

Brigadas controlam dois dos três incêndios na Chapada dos Veadeiros

Área afetada pode chegar a 80 mil hectares, segundo ICMBio

Foto: ICMBIO/divulgação

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou ter controlado, ao longo do último final de semana, dois dos três incêndios que atingem a Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, desde o dia 28 de setembro. 

“Informamos que dois incêndios que atingiam a Chapada dos Veadeiros foram controlados durante o último final de semana (11 e 12 de outubro). No momento, permanece ativo um incêndio na região de Nova Roma”, informou o instituto.

Não há, até o momento, um número oficial e atualizado sobre a área total que já foi queimada. O ICMBio, no entanto, estima que, somando todos os focos registrados desde o início da operação, a área afetada já deve estar perto de chegar a 80 mil hectares.

“Até o momento, não foram avistados animais selvagens atingidos pelos incêndios, porém animais domésticos (como bovinos), foram afetados pelas chamas”, acrescentou.

Combate ao fogo continua
Segundo o instituto, os próximos dias serão de combate ao foco remanescente, de monitoramento de possíveis retomadas do fogo e de resgate de fauna.

Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.

A operação conta com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.

