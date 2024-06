A- A+

Rio de Janeiro Brigadeirão envenenado: ex-namorado de cigana envolvida no crime teria tentado vender bens da vítima Doze relógios e um ar-condicionado do empresário, morto após ter de ingerido brigadeirão envenenado, também foram colocados a venda

Além das duas armas e o carro do empresário Luiz Marcelo Ormond, encontrado morto após comer brigadeirão envenenado, Victor Ernesto de Souza Chaffi, ex-namorado de Suyany Breschak, suspeita de ser a mandante do crime, também tentou vender outros bens da vítima em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo o depoimento do morador da cidade à polícia, na última segunda-feira, Victor ofereceu ainda doze relógios da marca Invicta, dois notebooks e um aparelho de ar condicionado lacrado na caixa. A polícia afirma que os bens eram da vítima.

Em depoimento à polícia, o funcionário de um depósito de gás estava em um bar, em Cabo Frio, quando Victor — que chegou a ser preso por receptação, por estar de posse do carro da vítima, mas segue em liberdade após pagar uma fiança de R$ 5mil — chegou por volta de 16h30, do dia 23 de maio, dirigindo um Honda CRV prata. Ele estava com uma foto das duas armas e perguntou se o declarante tinha interesse em comprar. Victor afirmou que as armas tinham registro e eram legais.

Segundo o relato, o homem disse a Victor que não tinha interesse, mas sabia de alguém que teria. Então Victor informou que as armas custavam R$ 20 mil e aceitava R$ 40 mil pelo carro. Explicou ainda que o namorado da suposta amiga, dona do carro, teria falecido e ele tinha ido à casa do casal recolher os bens. Foi neste momento que ele também ofereceu outros bens da vítima, oferecidos “de boca”.

Entre os bens estavam doze relógios da marca Invicta, dois notebooks e um aparelho de ar condicionado que, segundo o relato, estava “lacrado na caixa contendo apenas com a evaporadora”.

Nesta segunda-feira, as duas armas do empresário foram recuperadas pelos agentes da 25ª DP (Engenho Novo). As duas pistolas estavam no bairro Parque Eldorado II, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e foram devolvidas por um homem que as tinha comprado. Os outros bens não foram recuperados.

