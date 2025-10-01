Qua, 01 de Outubro

incêndio

Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás

Fogo atinge a área de Serra da Santana

Ainda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimadaAinda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimada - Foto: Roberto Viana/AGECOM

Quatro equipes estão atuando nas frentes de combate ao incêndio iniciado domingo (28) na região de Cavalcante, município goiano localizado na região da Chapada dos Veadeiros. O fogo atinge a área de Serra da Santana.

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), ainda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimada. Não há, até o momento, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas.

Destes, 24 são do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo); 6 são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

