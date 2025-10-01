A- A+

incêndio Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás Fogo atinge a área de Serra da Santana

Quatro equipes estão atuando nas frentes de combate ao incêndio iniciado domingo (28) na região de Cavalcante, município goiano localizado na região da Chapada dos Veadeiros. O fogo atinge a área de Serra da Santana.

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), ainda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimada. Não há, até o momento, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas.



Destes, 24 são do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo); 6 são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

