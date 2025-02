A- A+

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL Brigas de torcidas: Raquel Lyra diz que está "tomando as devidas providências para punir vândalos" "Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento", disse Raquel

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se pronunciou em relação às brigas que tomaram conta de parte do Recife neste sábado (1º), dia do clássico entre Sport e Santa Cruz. Na rede social X (antigo Twitter), a gestora falou:

“Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR”.

Lyra também disse que “Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência.”

Neste momento, inclusive, a governadora está reunida com as forças de segurança do Estado: Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar e Polícia Civil. Às 16h, irá para o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), onde fará pronunciamento.

Veja também