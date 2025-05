Brigitte Macron: quem é a primeira-dama que deu empurrão no presidente da França

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, de 47 anos, e sua mulher Brigitte, de 72 anos, ganharam os holofotes do mundo todo, nesta segunda-feira (26), após protagonizarem uma "discussão inofensiva de casal" na chegada ao Vietnã. Em um vídeo, registrado pela agência de notícias americana Associated Press, ela é vista empurrando o rosto do chefe de Estado.

O episódio aconteceu na noite deste domingo (25), quando a porta do avião presidencial que transportava os dois se abriu após chegada de Macron e Brigite em Hanói, capital do país. O destino marca o início da viagem do líder francês ao Sudeste Asiático.

Depois que as portas se abrem, é possível ver Macron, ao fundo, conversando com Brigitte. A príncipio, apenas os braços da primeira-dama ficam visíveis nas imagens, até que, de repente, ela empurra o rosto do esposo com as mãos.





Na sequência, Macron parece surpreso, se vira rapidamente e cumprimenta os jornalistas, tentando agir com normalidade. O casal, então, desce as escadas da aeronave, e Macron oferece o braço para a mulher, como de costume, mas ela ignora o gesto e se apoia no corrimão.

— Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer — explicou o chefe de Estado francês, que pediu "calma a todos" na interpretação do vídeo.

A filmagem provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais. Em declarações à imprensa na capital vietnamita, Macron negou que ele e a mulher estivessem tendo uma "briga doméstica" e garantiu que estavam somente "brincando".

Quem é Brigitte Macron?

Brigitte Marie-Claude Macron tem 72 anos, é Mestre em Letras e ex-professora de francês e latim. Natural de Amiens, no norte da França, ela nasceu em 13 de abril de 1953, na mesma cidade natal de Emmanuel Macron, em uma família próspera que dirigia um conhecido negócio local de pastelaria e chocolate.

Brigitte conheceu Macron aos 39 anos, quando lecionava em uma escola jesuíta em Amiens. À época, Emmanuel era colega de classe de Laurence, filha do meio de Brigitte. Ele se aproximou da professora quando recebeu a tarefa de encenar uma peça de teatro chamada "Jacques e seu Amo", do escritor tcheco Milan Kundera.

Ela concordou rapidamente quando ele lhe pediu que o ajudasse a trabalhar em um roteiro e, assim, os dois começaram a construir um vínculo.

"Quando tinha 17 anos, Emmanuel me disse 'faça o que você fizer, eu vou me casar com você'". contou Brigitte Macron à revista Paris Match, em 2017.

Macron e Brigitte se casaram em 2007 e decidiram não ter filhos. Ela é avó de dez netos do primeiro casamento. Desde então, a antiga professora se tornou a principal guia do economista, participando de reuniões governamentais desde ele ainda era ministro, ajudando nos discursos e colaborando em seu programa de governo.

