FÉRIAS Brinca Recife: colônia de férias gratuita oferta mais de 400 atividades; confira programação Atividades destinadas às crianças de todas as idades serão em mais de 20 locais espalhados pelo Recife

Começa na próxima segunda-feira (12) a segunda edição do Brinca Recife, colônia de férias gratuita com mais de 400 atividades para crianças de todas as idades.

Entre as atividades, apresentações com Mari Bigio, Lulu Araújo, mágico Rodrigo Lima e Ilana Ventura, brincadeiras, esportes, pipoca, algodão doce, banho de piscina, oficinas de agroecologia, slimes e artes, caminhadas ecológicas, oficinas temáticas, jogos educativos, visita a museus, exposições e vivências.

Até 1º de fevereiro, mais de 20 locais do Recife receberão as atividades. Para conferir a programação, pais, mães e cuidadores podem entrar no Conecta Recife, por meio do site ou aplicativo.

No site, ainda é possível conferir quais oficinas e atividades demandam inscrições, bem como fazer.

Um dos destaques da programação está no Jardim Botânico do Recife, no bairro do Curado, Zona Oeste, onde serão oferecidas atividades de manipulação de plantas medicinais, produção de mudas com vasos autoirrigáveis, troca de brinquedos e a oficina "Chocolate: conhecendo o cacau".

Na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, área central, as crianças poderão desfrutar de atividades lúdicas e esportivas, com oficina de artes marciais, de adereços carnavalescos, máscaras e alimentação saudável, tudo regado a pipoca e algodão doce.

Na primeira edição do Brinca Recife, em julho do ano passado, mais de 20 mil crianças participaram das atividades.

