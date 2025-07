A- A+

FÉRIAS ESCOLARES Brinca Recife: programação gratuita para as crianças começa nesta sexta (11); veja detalhes Programação inclui dança, esportes, atividades lúdicas, shows com artistas e muita brincadeira

A partir desta sexta-feira (11) até o dia 27 de julho, o programa Brinca Recife oferece uma série de atividades gratuitas para as crianças durante este mês de férias escolares.

Com mais de 400 atrações, o Brinca Recife conta com programa de colônias de férias por toda a cidade, em espaços como o Geraldão, unidades de ensino e do Compaz, praças, parques, bibliotecas e museus, entre outros.

A programação inclui dança, esportes, atividades lúdicas, shows com artistas como Ilana Ventura, Mari Bigio e tio Bruninho, além de, claro, muita brincadeira.

Pintura será uma das atividades do Brinca Recife. Foto: Edson Holanda e Marcos Pastich/ PCR Imagem.

As ações contemplam os pequenos das mais variadas idades, incluindo a primeira infância, com ações destinadas a crianças de até 6 anos.

Algumas atividades requerem inscrições prévias, que podem ser realizadas no app Conecta Recife ou pelo site. A programação completa também pode ser acessada nesses endereços.

Inédito, o programa é uma iniciativa da Prefeitura do Recife.

Brinca Recife

Abertura

Nesta sexta, a criançada poderá conferir um show gratuito do mágico Rodrigo Lima no Parque 13 de Maio, na Boa Vista, área central do Recife, a partir das 15h.

Um dos principais locais de diversão da garotada no Recife, o espaço recentemente ganhou a maior Praça da Infância da cidade, além de um Ponto de Leitura.

Esportes

Para os apaixonados por esportes, a dica é procurar as atividades do Ginásio Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O espaço irá ofertar 16 atividades, entre oficinas de futsal, futmesa e vôlei de mesa, handebol, basquetebol, lutas, pintura, pipa, pilates, danças, alongamento e sessão de cinema. O local também vai disponibilizar oficina de Bobbie Goods e pintura, além de esportes adaptados e caça ao tesouro.

Para participar, basta ir ao Geraldão nos dias e horários indicados na programação e procurar a sala ou espaço em que a atividade está sendo oferecida. Não há inscrição prévia ou limitação de vagas.

Museus

Na parte da programação cultural das férias, três museus mantidos pela Prefeitura do Recife irão oferecer, a partir desta sexta, atividades diversificadas para diversas faixas etárias, incluindo desde oficinas artísticas a brincadeiras educativas que estimulam a criatividade e o conhecimento cultural.

As atividades acontecem no Paço do Frevo e Mamam, no Centro do Recife, e no Murillo La Greca, na Zona Norte da cidade.

Entre as atividades, estão oficinas de frevo com Flaira Ferro, confecção de bonecos gigantinhos, oficinas artísticas e brincadeiras educativas, confecção de bonecas e pintura, além de oficina de iniciação ao malabarismo com objetos recicláveis.

Bibliotecas e Compaz

Na rede de Bibliotecas Populares e nas unidades dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), serão mais de 260 ações em 15 equipamentos diferentes espalhados por toda a cidade.

A programação conta com brincadeiras populares, confecção de história em quadrinhos, banhos de piscina, contação de histórias, atividades esportivas e culturais, oficinas das mais variadas que incluem dança e pintura.

As atividades acontecem nas unidades de Afogados, Casa Amarela, Pina, Ibura, Caxangá, Cordeiro, Ilha Joana Bezerra e Alto Santa Terezinha, entre outros.

Primeira Infância

A Primeira Infância receberá atenção especial, com 90 atividades que irão ocorrer no Centro de Referência da Primeira Infância (Criar), localizado na Avenida Caxangá, além dos Laboratórios da Primeira Infância situados no Compaz Leda Alves (Pina) e Professor Paulo Freire (Ibura).

Entre as atividades, pais, cuidadores e suas crianças poderão participar de atividades como brincar livre, estímulos sensoriais para bebês, arte sensorial e experiências sensoriais ao ar livre, com elementos da natureza.

Rede Municipal de Ensino

Os estudantes da rede municipal de ensino que estão de férias também poderão curtir as atividades que irão acontecer nas escolas Reitor João Alfredo (Ilha do Leite) e Diná de Oliveira (Iputinga).

Com capacidade para 600 estudantes, as atividades focadas em cultura popular e meio ambiente serão entre os dias 21 e 25 de julho, entre 9h e 12h, e envolvem contação de histórias, oficinas de danças afro e populares, capoeira, circo e jogos, além de batalhas de rima, entre outras atividades.

Bairro do Recife

No Bairro do Recife, área central da cidade, as atividades gratuitas envolvem uma colônia de férias dentro da escola municipal Nossa Senhora do Pilar, com vivências para a promoção do desenvolvimento integral e amplo. Lá, haverá atividades esportivas e lúdicas, além oficina de alimentação saudável.

Na Avenida Rio Branco, o dia 27 de julho será marcado por atividades que ocorrem entre 8h e 12h com ações voltadas aos pequenos, que contarão ainda com oficina de bandeirolas.

Apresentações musicais

A parte musical e artística terá apresentação de Mari Bigio na Praça da Infância do Ipsep, na próxima quarta (16), feriado no Recife, a partir das 10h. No dia 17, Ilana Ventura se apresenta para os pequenos, a partir das 15h, no Geraldão, e também encantará o público do Compaz Dom Helder no dia 18, às 17h.

Já o mágico Rodrigo Lima promete fazer a alegria da garotada em diversos espaços da cidade, como o Parque 13 de Maio, no Compaz Leda Alves, comunidade do Pilar, Compaz Ariano Suassuna e também no Eduardo Campos.



