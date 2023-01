A- A+

AVALANCHE Britânica de 45 anos morre em avalanche no Mont Blanc, na França Montanha mais alta da Europa Ocidental atrai cerca de 20 mil esquiadores e alpinistas todo ano

Uma britânica de 45 anos morreu após ser surpreendida por uma avalanche em Mont Blanc enquanto caminhava com outras duas pessoas, informaram os serviços de resgate neste domingo (15).

O Mont Blanc, localizado entre a França e a Itália, é a montanha mais alta da Europa Ocidental com 4.800 metros e atrai cerca de 20.000 esquiadores e alpinistas todo ano.

A mulher foi encontrada enterrada na neve e os serviços de resgate não conseguiram salvá-la. Seus dois companheiros saíram ilesos do incidente, de acordo com as autoridades. A polícia, por sua vez, ordenou uma investigação sobre o acidente.





A popularidade do Mont Blanc apresenta problemas de segurança e ambientais, como as autoridades já alertaram. O aumento das temperaturas nos últimos anos, em particular, contribui para o derretimento da neve e teme-se que favoreça avalanches.

O temor não é de hoje. No ano passado, em meio a onda de calor que varreu a Europa e deixou a viagem pela montanha mais perigosa, o prefeito da cidade de francesa de Saint-Gervais ameaçou cobrar dos interessados em escalar o Mont Blanc o valor de €15,000, o equivalente a R$ 78 mil. O dinheiro seria utilizado como uma espécie de 'seguro funeral' para bancar os custos da possível morte do alpinista

Veja também

ACIDENTE AÉREO Avião bimotor cai no Nepal e mata 68 pessoas