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CRIME Britânica denuncia que marido a drogava e a amarrava para ser violada por outros homens Quatro homens estão sendo julgados em um tribunal de Winchester, no sul da Inglaterra, acusados de abusar sexualmente de Joanne Young

Uma mulher britânica, drogada pelo então marido durante 13 anos para que desconhecidos mantivessem relações sexuais com ela, declarou que frequentemente acordava vendada e amarrada, em um depoimento feito à polícia e reproduzido nesta quarta-feira (28) em um tribunal.

Quatro homens estão sendo julgados em um tribunal de Winchester, no sul da Inglaterra, acusados de abusar sexualmente de Joanne Young, após o marido dela tê-los convidado a manter relações sexuais com ela sem o seu consentimento, entre 2016 e 2023.

Philip Young, de 50 anos, declarou-se culpado, no início deste ano, de múltiplos crimes sexuais — incluindo estupro, voyeurismo e a administração de uma substância com a intenção de atordoar ou subjugar — cometidos contra a então esposa, Joanne Young, que abriu mão de seu direito ao anonimato.

Dois dos quatro homens são acusados de estupro e outros crimes, enquanto os outros dois enfrentam acusações de agressão sexual, juntamente com Philip Young.

Os quatro homens, com idades entre 32 e 62 anos, que negam as acusações, permaneceram impassíveis no banco dos réus enquanto eram reproduzidas, no Tribunal de Winchester, as gravações em vídeo dos depoimentos de Joanne Young à polícia.

Em um depoimento de julho de 2024, Joanne Young descreveu o "padrão habitual" de suas relações sexuais com o marido, com quem era casada há duas décadas.

Segundo a mulher, eles costumavam ter relações sexuais depois de sair para beber com amigos ou após tomar uma última taça antes de dormir.

"Na maioria das vezes, eu já estava em sono profundo e ele iniciava a relação sexual", declarou Joanne Young.

A mulher explicou que acordava com os olhos vendados e amarrada, mas mal se lembrava de como tinha chegado àquela situação.

Joanne Young, mãe de três filhos, descreveu uma noite de fevereiro de 2023 em que, após beber em um pub com amigos, foi dormir, mas acabou sendo acordada e descobriu que havia outro homem em seu quarto.

Na manhã seguinte, o marido lhe disse que vinha consultando "fóruns" e que havia "convidado alguém para vir em casa e nos ver tendo relações sexuais", relatou Joanne Young.

"Fiquei muito perturbada e chocada ao saber que alguém esteve ali", afirmou. "Foi uma invasão absoluta, algo que eu jamais teria aceitado ou desejado", acrescentou.

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