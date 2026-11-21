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ALERTA AMBIENTAL Britânico atravessa Ormuz a nado para alertar sobre o impacto ambiental da guerra Nadador é conhecido por realizar desafios extremos para alertar a opinião pública sobre a necessidade de preservar os rios, mares e oceanos do planeta

O britânico Lewis Pugh, conhecido como “padrinho da ONU para os oceanos”, anunciou neste sábado (21) ter atravessado a nado o Estreito de Ormuz para denunciar as “devastadoras consequências ambientais da guerra” entre Irã e Estados Unidos.

“A guerra provoca imenso sofrimento humano. Vidas são perdidas, famílias são destruídas e lares são arrasados. Mas há outra vítima que recebe muito pouca atenção: a própria natureza”, escreveu Pugh em seu site.

O nadador britânico e sul-africano, de 56 anos, é conhecido por realizar desafios extremos para alertar a opinião pública sobre a necessidade de preservar os rios, mares e oceanos do planeta. Nesta semana, Pugh atravessou o Estreito de Ormuz em três dias.

“Apenas 30 minutos após o início da minha travessia a nado, um petroleiro foi atingido a poucos quilômetros dali. As explosões sacudiram o mar ao meu redor”, relatou. “As consequências ambientais desta guerra serão sentidas por gerações”, destacou.

Segundo o nadador, o Estreito de Ormuz é “muito mais do que uma rota marítima essencial para o comércio mundial”. Trata-se de “um dos lugares mais belos que já visitei”.

Ele citou as “montanhas majestosas, os recifes de coral e os manguezais”, além dos golfinhos, tartarugas e dugongos que habitam a região. Sua mensagem é “simples”: “Parem os combates. Abram o estreito. Limpem a poluição”.

Nas fotografias publicadas neste sábado nas redes sociais, Pugh aparece mergulhando no mar com traje de banho, óculos de natação e uma touca com o logotipo da ONU.

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