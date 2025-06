A- A+

mundo Britânico que 'fingiu' se casar com menina de 9 anos na Disney Paris tem registro de crimes sexuais Acusado já tinha mandado de prisão expedido no Reino Unido por descumprimento de obrigações ligadas ao registro de autores de delitos sexuais, diz MP francês

As autoridades francesas ordenaram a prisão preventiva de um britânico por encenar um casamento com uma menina de 9 anos na Disneylândia, informou o Ministério Público nesta terça-feira.



O homem de 39 anos, que, segundo o Ministério Público de Meaux, possui antecedentes criminais no Reino Unido por "crimes sexuais contra menores", é acusado de fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e roubo de identidade.

O homem preso tinha um mandado de prisão expedido em seu país por descumprimento de obrigações ligadas ao registro britânico de autores de crimes sexuais, no qual está inscrito, acrescentou Jean-Baptiste Bladier em um comunicado.



"Ele está no registro britânico de criminosos sexuais e é atualmente procurado em nível nacional pelas autoridades judiciais de seu país de origem, por descumprimento das obrigações decorrentes desse registro", explicou a promotoria.

O tribunal ainda busca esclarecer as circunstâncias deste casamento falso, organizado na madrugada de sábado no parque, a cerca de 30 quilômetros a leste de Paris.

O evento causou comoção. A suposta noiva era uma menina ucraniana de 9 anos e, entre os 100 figurantes contratados, nem todos foram informados de que o casamento não era real, segundo uma fonte policial.

Bladier esclareceu no domingo que a jovem ucraniana, que chegou à França dois dias antes do evento, não sofreu "nenhuma violência, nem física nem sexual" e "não foi forçada a desempenhar o papel" de noiva.

As investigações iniciais revelaram que este "casamento" foi, na verdade, uma cerimônia fictícia destinada a ser filmada para as redes sociais, de acordo com os detalhes fornecidos na época.

O homem desempenhou "o papel de noivo após ser maquiado profissionalmente para mostrar um rosto completamente diferente do seu", afirmou o Ministério Público no domingo.

O detido teria recrutado cidadãos letões para garantir a organização do evento e 100 figurantes franceses, apresentados como convidados do casamento, indicou esta fonte.

De acordo com o Ministério Público, a Disneylândia foi enganada, pois "o organizador usurpou a identidade de um cidadão letão e usou documentos falsos para obter o contrato de privatização do parque".

O evento estava programado para ocorrer entre 5h e 7h, fora do horário local de funcionamento do público, "a um custo total de 130.000 euros" (mais de R$ 820 mil, na cotação atual), segundo uma fonte policial.

Mas a Disneylândia Paris afirmou, em um comunicado divulgado à AFP no domingo, que o evento foi "imediatamente cancelado" por suas equipes "após a identificação de irregularidades significativas".

