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hantavírus Britânicos a bordo de navio atingido por hantavírus precisarão se isolar no Reino Unido por 45 dias Ao todo, três pessoas morreram devido a infecção com o hantavírus desde a partida do cruzeiro

Os passageiros britânicos que estão a bordo do cruzeiro MV Hondius, atingido pelo hantavírus, terão que passar por um isolamento de 45 dias, de acordo com as autoridades do Reino Unido. Dois passageiros continuam em isolamento domiciliar na Grã-Bretanha.

Ainda, de acordo com novo pronunciamento da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), três pessoas, incluindo um cidadão britânico, com suspeita de hantavírus, foram evacuadas do Hondius para receberem tratamento médico na Holanda. Enquanto dois outros passageiros deixaram o navio e não apresentaram sintomas, seguem em isolamento domiciliar no Reino Unido.

"Os cidadãos britânicos restantes poderão ser repatriados assim que o navio atracar em seu próximo destino, caso não desenvolvam sintomas. Nenhum dos cidadãos britânicos a bordo apresenta sintomas no momento, mas estão sendo monitorados de perto", diz a nota.

Ao todo, três pessoas morreram devido à infecção com o hantavírus desde o início da viagem do cruzeiro, que partiu da Argentina.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é um grupo de vírus cujo principal reservatório são roedores silvestres. A infecção humana ocorre, principalmente, pela inalação de partículas contaminadas presentes na urina, fezes ou saliva desses animais, especialmente em ambientes fechados. Embora rara, a transmissão entre pessoas pode ocorrer em situações específicas. O diagnóstico é feito por meio de testes de laboratório.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os hantavírus podem causar duas principais síndromes: a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH), mais comum nas Américas e associada ao rato-veado, e a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), predominante na Europa e na Ásia. Um tipo específico, o vírus Seoul, pode provocar FHSR e tem circulação global, inclusive nos Estados Unidos.

Sintomas e tratamento

A SHP é uma doença grave e potencialmente fatal que afeta os pulmões. Os sintomas começam a aparecer de uma a oito semanas após o contato com um roedor infectado e incluem fadiga, febre, dores musculares (especialmente nas coxas, quadris e costas), além de dores de cabeça, tontura, calafrios e desconfortos abdominais como náuseas, vômitos e diarreia.

Entre quatro e dez dias após a fase inicial da doença, o infectado pode apresentar tosse, falta de ar e aperto no peito, à medida que os pulmões se enchem de líquido. A taxa de mortalidade entre pessoas que desenvolvem os sintomas respiratórios é de 38%.

Já a FHSR afeta os rins. Os sintomas demoram entre uma e duas semanas para se desenvolverem no corpo humano — ou até oito semanas, em casos mais raros. A síndrome causa dores de cabeça intensas, dor nas costas e no abdômen, febre, calafrios, náuseas e visão turva. Algumas pessoas podem apresentar vermelhidão no rosto ou nos olhos e erupções cutâneas.

Entre os sintomas tardios, estão pressão arterial baixa, hemorragia interna e insuficiência renal aguda. A febre hemorrágica, no entanto, tem uma taxa de mortalidade menor que a SHP, entre 5 e 15%.

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