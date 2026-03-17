Guerra no Oriente Médio

British Airways suspende alguns voos para o Oriente Médio até junho

Aeroporto de Dubai foi alvo de um ataque com drone nesta segunda-feira(16)

A British Airways anunciou, nesta terça-feira (17), a suspensão dos voos para Amã, Bahrein, Dubai e Tel Aviv até 31 de maio (inclusive) “devido à incerteza contínua em torno da situação no Oriente Médio”.

A rota para Abu Dhabi será retomada em 25 de outubro, conforme anunciado anteriormente, enquanto os voos para Riade e Jidá, na Arábia Saudita, continuam operando normalmente, informou a companhia aérea em comunicado.

Os voos para Doha, por sua vez, permanecem suspensos até 30 de abril.

O aeroporto de Dubai foi alvo de um ataque com drone na segunda-feira, que incendiou um depósito de combustível e causou uma breve interrupção no tráfego aéreo, já severamente afetada desde o início do conflito.

