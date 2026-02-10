A- A+

British Museum adquire joia do reinado de Henrique VII Segundo a lei britânica, toda pessoa que descobre um objeto que possa ser considerado tesouro nacional tem a obrigação de declará-lo às autoridades

O British Museum anunciou nesta terça-feira (10) que arrecadou 3,5 milhões de libras (24,92 milhões de reais) para adquirir um colar da época do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, a primeira de suas seis esposas.

O museu londrino havia lançado um apelo a doações em outubro para adquirir o “Tudor Heart” de ouro de 24 quilates, descoberto por acaso por um pesquisador equipado com um detector de metais no centro da Inglaterra em 2019.

Segundo a lei britânica, toda pessoa que descobre um objeto que possa ser considerado tesouro nacional tem a obrigação de declará-lo às autoridades.

A peça representa Rosa Tudor, emblema floral heráldico dessa dinastia, acompanhada por uma romã, símbolo da cidade de Granada, reconquistada pelos pais de Catarina, os reis católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Na parte inferior, uma bandeirola traz a inscrição "tousiors", em francês antigo, "sempre".

A joia adornado com pedras preciosas é um exemplo do artesanato do século XVI e a única joia desse tipo que data do matrimônio que durou 24 anos e foi o mais longo da vida do monarca.

Henrique VIII chegou a solicitar a anulação do casamento ao papa, iniciativa que conduziu à fundação da atual Igreja da Inglaterra, após a ruptura do rei com o Vaticano, devido à recusa do pontífice em satisfazer o pedido do monarca.

