copacabana Britney Spears no Rio? "Esperem os caras anunciarem, também não sei quem vai ser", diz Paes Prefeitura posta o que seria um trecho da música da cantora nas redes sociais

O nome da vez dos megashows na Praia de Copacabana é o da diva pop Britney Spears. Ao Globo, nesta segunda-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não confirmou a atração e pediu que esperem o anúncio dos organizadores do evento.

Procurada pela reportagem, a organização do Todo Mundo no Rio negou por meio de uma nota que tenha negociações com Britney Spears. Nos últimos dois anos, a praia mais famosa do Brasil presenciou shows icônicos de Lady Gaga e Madonna, respectivamente.

— Esperem os caras anunciarem, também não sei quem vai ser. Caso contrário, eu mesmo divulgava. Vazo tudo — brincou o prefeito.

"O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento. Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno", diz a nota.

Antes, no entanto, os organizadores divulgaram um posicionamento mais curto, que dizia apenas que não comentariam "especulações" ou "sobre possíveis negociações em andamento".

Mas a prefeitura já brinca com o tema nas redes sociais. Em um post na tarde desta segunda-feira, a página oficial do município publicou a frase "o importante é continuar acreditando, continuar acreditando…". Para os fãs mais assíduos, isso pode ser lido como uma referência à música "Baby one more time", um dos hits da americana.

Veja o trecho da canção "Baby one more time":

"My loneliness is killing me (and I)

I must confess, I still believe (still believe)

When I'm not with you, I lose my mind

Give me a sign

Hit me, baby, one more time"

