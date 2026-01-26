Britney Spears no Rio? "Esperem os caras anunciarem, também não sei quem vai ser", diz Paes
Prefeitura posta o que seria um trecho da música da cantora nas redes sociais
O nome da vez dos megashows na Praia de Copacabana é o da diva pop Britney Spears. Ao Globo, nesta segunda-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não confirmou a atração e pediu que esperem o anúncio dos organizadores do evento.
Procurada pela reportagem, a organização do Todo Mundo no Rio negou por meio de uma nota que tenha negociações com Britney Spears. Nos últimos dois anos, a praia mais famosa do Brasil presenciou shows icônicos de Lady Gaga e Madonna, respectivamente.
— Esperem os caras anunciarem, também não sei quem vai ser. Caso contrário, eu mesmo divulgava. Vazo tudo — brincou o prefeito.
Leia também
• Fifa apresenta logomarca da Copa do Mundo Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
• Em turnê inédita, Boi da Macuca leva seu cortejo de Carnaval ao Rio de Janeiro e São Paulo
• Metrô Rio posta fotos com IA de estrelas em estações a caminho de Copacabana e atiça fãs
"O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento. Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno", diz a nota.
Antes, no entanto, os organizadores divulgaram um posicionamento mais curto, que dizia apenas que não comentariam "especulações" ou "sobre possíveis negociações em andamento".
Mas a prefeitura já brinca com o tema nas redes sociais. Em um post na tarde desta segunda-feira, a página oficial do município publicou a frase "o importante é continuar acreditando, continuar acreditando…". Para os fãs mais assíduos, isso pode ser lido como uma referência à música "Baby one more time", um dos hits da americana.
Veja o trecho da canção "Baby one more time":
"My loneliness is killing me (and I)
I must confess, I still believe (still believe)
When I'm not with you, I lose my mind
Give me a sign
Hit me, baby, one more time"