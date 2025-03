A- A+

Broncoespasmo e cirurgia arriscada: Médico revela como equipe enfrentou dois riscos de morte do Papa 'Chegou um ponto em que tivemos que decidir se deveríamos parar e deixar para lá ou tentar todos os medicamentos e terapias possíveis', disse Sergio Alfieri, responsável pelos cuidados do Pontífice

Em outro reflexo fiel da transparência e abertura que o Papa buscou durante sua difícil estadia de 38 dias no Hospital Gemelli, um de seus médicos, Sergio Alfieri, que anunciou sua alta surpresa no último sábado e disse que correu risco de morte duas vezes, revelou detalhes desses dois momentos mais dramáticos na terça-feira.

“Tivemos que decidir entre parar e deixá-lo ir ou tentar todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo um risco muito alto de danificar outros órgãos”, disse Alfieri em uma longa e convincente entrevista ao Corriere della Sera.



O cirurgião romano de 58 anos, que conhece bem Francisco porque o operou duas vezes no cólon (em 2021 e 2023), descreveu a primeira grande crise que o Papa de 88 anos teve no sábado, 22 de fevereiro — quando o mundo temia o pior — e a que se seguiu seis dias depois, na sexta-feira, 28 de fevereiro, quando teve um broncoespasmo, vomitou e teve que ser aspirado.

“Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas ao redor dele. Pessoas que, até onde pude entender durante esse período de hospitalização, o amam de verdade, como um pai. Todos sabíamos que a situação havia piorado ainda mais e que havia um risco de não conseguirmos”, Alfieri lembrou da primeira crise.





Foi então que a equipe médica, seguindo o conselho do Papa Francisco, decidiu buscar todos os tratamentos disponíveis. Nesse contexto, um papel crucial foi desempenhado por Massimiliano Strappetti, enfermeiro pessoal do Papa Francisco que, segundo ele, salvou sua "vida" ao convencê-lo a se submeter a uma cirurgia de divertículo em 2021. Strappetti é o homem de gravata que, no último domingo, durante a primeira aparição pública do Papa, ficou atrás de sua cadeira de rodas e falou em seu ouvido.

Questionado, de fato, sobre quem decidiu não o deixar ir, mas forçar sua vontade e tentar todos os medicamentos e terapias possíveis, mesmo correndo o risco de outros órgãos, Alfieri disse que foi o Papa quem "delegou quaisquer decisões de saúde a Strappeti porque ele conhece perfeitamente a vontade do Pontífice".

Na verdade, Strappetti disse na época à equipe médica presente: “Tentem tudo, não vamos desistir”.

“Foi o que pensamos também, e ninguém desistiu.” O médico confirmou que Francisco sabia que sua vida estava em risco “porque estava sempre alerta”. “Mesmo quando sua condição piorou, ele estava totalmente consciente. Aquela noite foi terrível. Ele sabia, assim como nós, que talvez não sobrevivesse à noite. Vimos o homem que estava sofrendo. Mas, desde o primeiro dia, ele nos pediu para lhe contar a verdade e queria que lhe contássemos a verdade sobre sua condição”, disse ela.

Esse mesmo desejo estava presente nos laudos médicos. "Comunicamos as informações médicas aos secretários, e eles acrescentaram outras informações que o Papa aprovou depois. Nada foi modificado ou omitido", disse Alfieri.

"Por dias, corremos o risco de danificar meus rins e medula óssea, mas continuamos. Então, meu corpo respondeu aos tratamentos e a infecção pulmonar melhorou", Alfieri continuou em seu relato. Porém, dias depois, em 28 de fevereiro, uma nova crise eclodiu, colocando novamente em risco a vida de seu ilustre paciente.

"Quando estávamos saindo do período mais difícil, o Papa Francisco comeu, regurgitou e aspirou. Foi o segundo momento realmente crítico porque nesses casos, se não for socorrido prontamente, há risco de morte súbita, além de complicações nos pulmões, que já eram os órgãos mais comprometidos." "Foi terrível, realmente achamos que não conseguiríamos", disse o médico.

Para Alfieri, a consciência de Francisco sobre o que estava acontecendo com ele "também foi a razão que o manteve vivo". “No passado, quando conversávamos e eu perguntava como ele conseguia manter uma vida tão acelerada, ele sempre respondia: 'Eu tenho um método e regras.' Além de um coração forte, ele tem recursos incríveis. Acho que isso foi agravado pelo fato de que todos estavam orando por ele”, ela disse.

"Há uma publicação científica que diz que a oração dá força aos doentes, e neste caso, todos rezaram. Posso dizer que duas vezes a situação era desesperadora, e então aconteceu um milagre. Claro, ele foi um paciente muito cooperativo. Ele passou por todas as terapias sem nunca reclamar", acrescentou o especialista, que é crente.

Falando sobre o início da hospitalização do Papa, que ocorreu ao meio-dia do dia 14 de fevereiro, após ter cumprido uma programação de audiências pela manhã em Santa Marta, Alfieri enfatizou que, como se sabe, seu paciente estava se sentindo mal há dias. "Ele estava doente há dias, mas se manteve firme porque provavelmente queria honrar seus compromissos do Jubileu. Quando sua respiração começou a ficar cada vez mais difícil, ele percebeu que não podia esperar mais. Ele chegou a Gemelli com muita dor, mas talvez também um pouco chateado. Em poucas horas, no entanto, ele recuperou seu bom humor", ele lembrou.

Como em outras ocasiões, Alfieri elogiou o bom humor e o senso de humor sempre presentes de Francisco. Como ele mesmo contou em entrevistas coletivas, quando o cumprimentava com um "bom dia, Santo Padre", ele respondia com um "bom dia, Santo Filho", ou quando lhe perguntava como estava depois de uma crise, ele respondia com o clássico "ainda vivo". "Era seu senso de humor, mas acima de tudo, a demonstração de seu espírito humano. Ele frequentemente diz 'ainda vivo' e acrescenta, 'Não se esqueça de viver e manter seu senso de humor'", disse ele. E foi mais longe: “Ele parece fisicamente cansado, mas sua mente é a de um homem de cinquenta anos”, algo que demonstrou na última semana de internação.

Poucos dias depois de receber alta, e quando o pior já tinha passado, ele de fato “começou a se sentir melhor e pediu para andar pela enfermaria”. “Perguntamos se ele queria que trancássemos os quartos dos pacientes, mas, em vez disso, ele olhou ao redor, buscando o olhar dos outros pacientes. Ele se movia em uma cadeira de rodas; um dia ele saiu do quarto cinco vezes, talvez mais. E então veio a noite da pizza”, ele lembrou. Ele então deu dinheiro a um de seus colegas de trabalho e ofereceu uma pizza para quem o atendesse naquele dia.

As coisas continuaram a progredir bem, e uma manhã o Papa Francisco olhou para Alfieri e disse: “Ainda estou vivo. Quando vamos para casa?”.

Com a alta em mãos, o médico recomendou que seu paciente tomasse extremo cuidado por pelo menos dois meses. A esse respeito, Alfieri explicou: “Certamente, nesta fase há prescrições que devem ser observadas, como evitar o contato com grupos de pessoas ou crianças que poderiam ser veículos para novas infecções. Quando ele saiu, conversamos e prometemos não desperdiçar o esforço que tínhamos feito. Mas ele é o Papa; não somos nós que podemos ditar o comportamento".

Qual foi o momento mais forte para ele? “Quando o vi sair do quarto vestido de branco: o homem voltou a ser Papa”, respondeu Alfieri. Mas o que ele nunca esquecerá é quando, no momento mais difícil, o Papa segurou sua mão por alguns minutos "como se buscasse conforto".

Visita cancelada

48 horas após a alta, Francisco continua seguindo rigorosamente suas prescrições médicas. "Ele está feliz por estar de volta em casa", disse uma fonte do Vaticano, que especificou que ele concelebrou a missa na capela do segundo andar, agora blindado e estéril, da residência Santa Marta. Como esperado, ele continua com a mesma rotina das duas últimas semanas no Gemelli, alternando suas terapias — farmacológica, fisioterapia respiratória e motora — com leituras, repouso e atividades laborais. Ele também continua com oxigenação de alto fluxo à noite e durante o dia alterna esse suporte com cânulas nasais, embora também tenha momentos de respiração autônoma.

Em outra demonstração de que, como Alfieri também enfatizou, ele se tornou um paciente "exemplar", ele também não recebeu visitas, algo que lhe foi pedido para limitar ao máximo para evitar a propagação de vírus que poderiam arruinar todo o andamento.

Neste contexto, e tendo em conta os dois meses de convalescença previstos, o Palácio de Buckingham anunciou que adiou "por mútuo consentimento" a visita à Santa Sé anunciada pelo Rei Carlos III e pela Rainha Camila para 8 de abril.

"O conselho médico sugere que o Papa Francisco se beneficiaria de um período prolongado de descanso e recuperação. Suas Majestades lhe enviam seus melhores votos de convalescença e esperam visitá-lo na Santa Sé assim que ele se recuperar", disse uma declaração, acrescentando que o restante da visita real à Itália ainda está em andamento.

