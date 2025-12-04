A- A+

Saúde Bronquiolite: vacina que protege contra a doença começa a ser distribuída pelo SUS para gestantes De acordo com informações do governo federal, a partir do recebimento das doses pelos Estados e municípios, a disponibilização nos postos de saúde será imediata

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição das primeiras doses da vacina Abrysvo, que protege contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Esse vírus é a principal causa de bronquiolite em crianças pequenas. De acordo com informações divulgadas pelo governo, a partir do recebimento das doses pelos Estados e municípios, a disponibilização nos postos de saúde será imediata.

Desenvolvida pela Pfizer, a vacina foi incorporada neste ano ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) exclusivamente para gestantes, em dose única, a partir da da 28ª semana de gravidez. O objetivo é que as crianças já nasçam imunizadas contra o VSR.

“A chance de apoiar o governo na proteção contra um vírus tão impactante para as famílias como o VSR nos enche de orgulho. A vacina tem o potencial de prevenir cerca de 28 mil internações por ano, o que também representa um grande benefício para o sistema de saúde como um todo”, afirma a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro, em comunicado.

A chegada do imunizante ao Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre em um momento de extrema importância. Dados da última edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (4) aponta que até 29 de novembro deste ano foram registrados no país 43,7 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) pelo vírus sincicial respiratório (VSR), sendo que 82% ocorreram em crianças menores de dois anos.

Outros dados apontam que ao longo do ano, as crianças pequenas, menores de 2 anos, concentram os casos de hospitalizações provocadas pelo vírus. Nessa faixa etária, o VSR é responsável por até 40% das pneumonias e 75% dos quadros de bronquiolite – uma inflamação aguda das ramificações que conduzem o ar para dentro dos pulmões, podendo causar quadros graves, que demandam internação.

De acordo com o Infogripe, a vacina contra o VSR pode ser importante para a redução das internações pelo vírus em 2026.

"É fundamental que as gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez, vacinem-se contra o VSR, garantindo que seus filhos fiquem protegidos. Grávidas fazem parte do grupo prioritário. A recomendação é tomar a dose única a cada gestação", reforça a pesquisadora do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz) e do InfoGripe, Tatiana Portella, em comunicado.

A chegada do imunizante ao SUS ocorre a partir da assinatura de um acordo entre a Pfizer e o Instituto Butantan para a transferência de tecnologia, com foco na fabricação nacional da vacina.

"Com esse movimento, reforçamos o compromisso da Pfizer de trabalhar para ampliar o acesso dos brasileiros a inovações que respondam aos grandes desafios de saúde do nosso tempo", complementa Adriana.

O imunizante também está disponível na rede privada desde setembro de 2024, tanto para as gestantes elegíveis (de 24 a 36 semanas de gestação, conforme a aprovação regulatória no Brasil), quanto para os idosos, outro grupo muito vulnerável às complicações da infecção. Atualmente, Abrysvo é a única vacina aprovada no Brasil para imunização dos três grupos populacionais mais vulneráveis às infecções pelo VSR: bebês, idosos e adultos com comorbidades.

