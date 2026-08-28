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Mudanças Bruno Dantas confirma saída do TCU e abre caminho para Pacheco Ministro comunicou decisão ao presidente da Corte, Vital do Rêgo, mas ainda não definiu a data da renúncia

O ministro Bruno Dantas decidiu deixar o Tribunal de Contas da União (TCU). A informação foi antecipada pela revista Veja e confirmada pelo GLOBO.

Dantas já comunicou a decisão ao presidente da Corte, Vital do Rêgo, mas ainda não definiu a data da renúncia.

A saída antecipada abrirá uma vaga a ser preenchida por indicação do Senado e pode pavimentar o caminho para a escolha de Rodrigo Pacheco (PSB-MG).

Ex-presidente da Casa, o senador está em fim de mandato e já anunciou que deixará a política ao término de sua passagem pelo Congresso.

O nome de Pacheco conta com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O parlamentar mineiro chegou a ser cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por indicar Jorge Messias da Advocacia-Geral da União (AGU).

A indicação foi barrada em votação no Senado no fim de abril.

Dantas deve seguir para a iniciativa privada e, segundo interlocutores, já conversa com empresas, mas ainda não definiu o destino.

Ele integra a Corte de contas desde 2014 e foi presidente entre 2023 e 2024.

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