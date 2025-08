A- A+

CRIME ORGANIZADO Bruno Paes Manso analisa origem e futuro das milícias Escritor é a convidado do DR com Demori, da TV Brasil

O crime organizado e os desdobramentos da milícia brasileira são os temas do próximo programa DR Com Demori, que recebe o escritor Bruno Paes Manso. Na conversa, o especialista explica como a máfia se constitui no país, principalmente em sua relação com o tráfico de drogas e a política. Além disso, comenta sobre o sistema penitenciário e as consequências desse modelo para a sociedade. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (5), na TV Brasil.

Autor de livros referência no universo da segurança pública, Bruno Paes Manso evidencia que as milícias são fruto da união entre a polícia e a contravenção. “Elas se tornaram uma forma de autodefesa dos territórios para evitar que os traficantes avançassem sobre a zona oeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Também passaram a ganhar dinheiro a partir desses locais e, com apoio, conseguem eleger nomes para a política”, explica.

Durante a entrevista, o escritor defende que há uma espécie de harmonia entre a milícia e o jogo do bicho. “O crime muda rápido, mas as conexões estão mais próximas, porque eles perceberam que a diplomacia gera muito mais dinheiro do que o conflito. Isso é algo recente, há 15 anos, não existia”, pontua.

O entrevistado relembrou como a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) se estruturou com uma mensagem forte para conquistar apoiadores. “Surgiu nas prisões com um discurso de classe: o crime fortalece o crime; nosso inimigo é a polícia. Ao longo dos anos, o modelo se aperfeiçoou e criou uma visão empreendedora para o crime”, resume.

Com um olhar crítico, o pesquisador também analisa o papel do sistema penitenciário brasileiro. “Os limites fiscais dos governos sempre impuseram o envio do mínimo possível às prisões. Isso induz a autogestão e fortalece os chefes das facções, que acabam controlando esses ambientes sem ordem interna”, afirma. E ele acrescenta que “as prisões acabaram virando escritórios do crime, como uma espécie de faculdade”.

Nesse contexto, Paes Manso defende a necessidade de debater a guerra às drogas em busca de uma forma de redução de danos. Por fim, o escritor também explica que as transformações tecnológicas alteraram as dinâmicas do crime organizado. “Hoje, você lava bilhões de reais com um clique no computador, nas redes sociais, casas de apostas. É um novo mundo surgindo”,pontua.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

