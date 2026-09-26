Sáb, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado26/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Bruno Parrilla: Ações dos EUA contra Cuba São um crime contra a humanidade

Durante o pronunciamento, representantes dos Estados Unidos se retiraram do plenário, conforme mostrou a transmissão da ONU

Reportar Erro
O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, discursa durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 26 de setembro de 2026O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, discursa durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 26 de setembro de 2026 - Foto: Charly Triballeau/AFP

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmou neste sábado, 26, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que as ações dos Estados Unidos contra a ilha configuram um crime contra a humanidade. Segundo o ministro, Washington mantém e aprofunda o bloqueio econômico e medidas de pressão contra Havana, apesar de, ao mesmo tempo, sustentar que Cuba faliu.

Durante o pronunciamento, representantes dos Estados Unidos se retiraram do plenário, conforme mostrou a transmissão da ONU. Parrilla afirmou que a política de sanções é punição coletiva, proibida pelo direito internacional humanitário.

O ministro também disse que os EUA impedem que outros países exportem combustível para Cuba por meio de intimidação e coerção, em um bloqueio energético em vigor desde janeiro de 2026. Para ele, a restrição equivale, na prática, a um bloqueio naval, o que classificou como um ato de guerra no direito internacional.

Leia também

• EUA e China abrirão 'canal de comunicação' para incidentes relacionados à IA

• Cuba reage a Trump na ONU e reafirma sua independência e soberania

• EUA ampliam sanções contra empresas do níquel e centros militares ligados a Cuba

Parrilla afirmou ainda que o bloqueio trava a chegada de suprimentos essenciais e citou que mais de 7.000 contêineres com alimentos, medicamentos e dispositivos médicos estão retidos em portos, inclusive cargas já pagas por empresas privadas cubanas. O ministro também acusou Washington de pressionar governos soberanos para interromper a cooperação médica cubana no exterior. "O objetivo é agravar a situação interna e induzir uma crise humanitária", diz.

O ministro Parrilla também contestou a classificação de Cuba como ameaça à segurança nacional americana, afirmando que é absurdo retratar um país pequeno e em desenvolvimento como risco à maior potência militar e econômica do mundo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter