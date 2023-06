A- A+

JEFF MACHADO Bruno Rodrigues, suspeito de assassinar Jeff Machado, é preso no Vidigal, no RJ Ele estava escondido numa casa no Morro do Vidigal

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Vidigal prenderam, na manhã desta quinta-feira (15), Bruno Rodrigues, principal suspeito de assassinar o ator Jeff Machado. De acordo com as primeiras informações, ele estava escondido numa casa na comunidade, localizada na Zona Sul do Rio.

O caso é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). De acordo com a apuração feita pela especializada, o assassinato ocorreu por motivação financeira. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues comprovam que o produtor recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h. O que não aconteceu.

Jeff foi morto no dia 23 de janeiro dentro da própria casa em Guaratiba. Seu corpo foi encontrado pela polícia no dia 22 de maio em um baú concretado dentro de uma quitinete, em Campo Grande, também na Zona Oeste.

Segundo as investigações, o ator foi dopado e estrangulado com um fio de telefone.

Veja também

