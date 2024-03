"Brutal" bombardeio russo mostra necessidade de ajuda à Ucrânia, diz Casa Branca

A- A+

A Casa Branca condenou os ataques em larga escala contra a Ucrânia lançados pela Rússia nesta sexta-feira (22), e afirmou que os republicanos no Congresso deveriam cessar seu bloqueio “injustificável” à ajuda militar a Kiev.

“Condenamos os brutais bombardeios lançados durante a madrugada contra cidades e infraestruturas civis na Ucrânia”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em comunicado.

Segundo o porta-voz, trata-se da “maior série de ataques aéreos lançados pela Rússia contra a rede energética da Ucrânia desde o início desta guerra”, em fevereiro de 2022.

A Rússia disparou quase 90 mísseis e mais de 60 drones, danificando dezenas de instalações energéticas, incluindo a maior usina hidrelétrica do país e algumas usinas elétricas, matando pelo menos cinco pessoas, segundo autoridades ucranianas.

"É fundamental que forneçamos à Ucrânia interceptores de defesa aérea adicionais para se proteger esses ataques o mais rápido possível. Vidas estão em jogo e qualquer atraso adicional é inaceitável", acrescentou Watson.

Ela destacou que “os republicanos da Câmara devem aprovar o complemento de segurança nacional agora, para que possamos fornecer este equipamento vital à Ucrânia”.

No Congresso dos Estados Unidos, os republicanos vêm bloqueando há meses o chamado pedido suplementar, do presidente democrata Joe Biden, de US$ 60 bilhões (R$ 298,8 bilhões) em assistência militar para Kiev.

