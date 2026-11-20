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DEBATE Bruxelas sedia cúpula para reconstruir relações entre UE e Reino Unido Desde que assumiu o poder em julho, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, tem contribuído para quebrar alguns dos tabus que marcaram o debate sobre a Europa

A União Europeia e o Reino Unido esperam fechar, nesta sexta-feira (20) em Bruxelas, vários acordos destinados a facilitar o comércio e a mobilidade juvenil, vistos como um primeiro passo para reconstruir os laços após o Brexit.

Desde que assumiu o poder em julho, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, tem contribuído para quebrar alguns dos tabus que marcaram o debate sobre a Europa no Reino Unido, chegando inclusive a sinalizar a possibilidade de um eventual retorno ao bloco.

Por ora, a cúpula com os líderes da UE, Ursula von der Leyen e António Costa, se concentrará em medidas mais modestas para avançar na normalização das relações uma década após o Brexit, deixando para um momento posterior as questões de maior envergadura.

"O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa", afirmou Burnham em um comunicado ao chegar a Bruxelas.

Caso os acordos sejam concretizados, as empresas britânicas poderão exportar com maior facilidade para o mercado europeu, e milhares de jovens com menos de 30 anos terão a possibilidade de residir por até três anos em território da UE para trabalhar, estudar ou viajar.

No entanto, apesar da evidente melhora no clima político, os antigos atritos não desapareceram.

Londres e Bruxelas negociaram os detalhes até o último momento e, segundo vários diplomatas, os Estados-membros da UE deram sinal verde ao pacote de acordos no final da quinta-feira, embora ainda faltasse o aval definitivo do governo britânico.



"Linhas vermelhas"

Burnham havia prometido não "reabrir" o debate sobre o Brexit caso chegasse a Downing Street, mas seus movimentos recentes apontam nessa direção.

O ex-prefeito de Manchester, que no passado afirmou que gostaria de ver o Reino Unido retornar um dia à UE, comprometeu-se a estudar diferentes opções para a futura relação com o bloco, desde a manutenção do status quo até uma união aduaneira ou, inclusive, uma eventual readesão.

A estratégia responde, em parte, a pesquisas que mostram que a maioria dos britânicos considera hoje que o Brexit foi um erro e apoiaria o retorno à UE em um hipotético referendo.

Reflete também as dificuldades da economia britânica após a saída do bloco e um contexto internacional muito diferente daquele de 2016, com a Europa alinhada no apoio à Ucrânia contra a Rússia.

Essa aproximação coincide ainda com um momento de crescente distanciamento entre europeus e americanos sob a presidência de Donald Trump, em plena redefinição dos equilíbrios geopolíticos.

Burnham espera que relações mais fluidas com a UE contribuam para consolidar uma ampla coalizão de centro-esquerda, visando às eleições de 2029.

Mas a aposta envolve riscos, já que tanto o país quanto o próprio Partido Trabalhista continuam divididos sobre como proceder.

Por ora, o primeiro-ministro mantém as "linhas vermelhas" herdadas de Keir Starmer, descartando o retorno ao mercado único, à união aduaneira e à livre circulação de pessoas.

No entanto, as vozes que defendem ir mais longe são cada vez mais numerosas. Entre elas está o ex-vice-primeiro-ministro David Lammy, que defende a inclusão do retorno à UE no próximo programa eleitoral trabalhista.

Em Bruxelas, ninguém espera uma reintegração britânica a curto prazo.

"Duvido que ele assuma o risco de dar um passo de grande alcance em uma questão tão sensível", resumiu um alto diplomata europeu.

"Provavelmente, ele continuará avançando gradualmente para melhorar a relação, e nós estamos abertos a manter vínculos o mais estreitos possível", acrescentou.

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