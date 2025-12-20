A- A+

SAÚDE Bryan Johnson: bilionário obcecado por juventude diz que alcançará a imortalidade em 15 anos O empresário não sabe dizer exatamente como isso vai acontecer, mas garante que com a inteligência artificial será possível

Bryan Johnson, o empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude, afirmou que alcançará a imortalidade nos próximos 15 anos.

O homem de 48 anos, que alega ter uma década a menos biologicamente, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que, a cada ano que passa, "permaneço com a mesma idade biológica".

Johnson disse que espera alcançar a imortalidade até 2039, quando terá 62 anos cronologicamente. Embora tenha admitido não saber exatamente como fazer isso, sugeriu que a inteligência artificial poderia ser um fator chave.

"Atualmente, não sabemos como a imortalidade em 2039 será alcançada... Mas sabemos que a imortalidade é possível porque a natureza já a resolveu. Este não é um problema de física como tentar viajar mais rápido que a velocidade da luz, é um problema de engenharia biológica que a evolução já solucionou diversas vezes", disse.





Johnson prosseguiu: "2039 é uma meta razoável devido ao ritmo acelerado de inovação impulsionado pela IA. A IA está se transformando de assistente em cientista. Ela está capacitando os pesquisadores atuais com habilidades antes inimagináveis para aprimorar descobertas e desenvolvimento. Isso, aliado à medição aprimorada de biomarcadores, cria um sistema de melhoria contínua que acelerará as coisas drasticamente."

Para sustentar sua teoria da imortalidade até 2039, Johnson deu vários exemplos de animais que são "efetivamente sem idade" e "imortais", incluindo a água-viva Turritopsis dohrnii, que pode reverter suas células a um estado jovem, e a hidra de água doce, uma criatura marinha que regenera células.

Johnson há muito tempo gera controvérsia por seus métodos caros e estranho para reduzir sua idade biológica, ao custo de cerca de 10 milhões de dólares por, incluindo receber transfusões de sangue de seu filho adolescente e medir suas ereções à noite.

Ele afirma que, nos últimos seis anos, seu corpo "funciona em grande parte em níveis de um jovem de 18 anos de elite", incluindo saúde cardíaca, fertilidade e níveis hormonais. No entanto, afirma que seu cérebro tem "idade anatômica de 42 anos" e que ele tem perda auditiva leve a moderada no ouvido esquerdo.

