cafeína Bryan Johnson: bilionário que quer "voltar aos 18 anos" revela a melhor maneira de tomar café Empresário destacou descobertas da Universidade de Tulane, na Louisiana, sobre uma das bebidas mais amadas do mundo

Bryan Johnson, o empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude, disse que abandonou o café há anos em uma tentativa de melhorar a sua saúde, porém, parece que ele voltou atrás em sua decisão, segundo um de seus últimos vídeos.

O bilionário, que gasta cerca de 10 milhões de dólares por ano para “ficar décadas mais jovem”, destacou descobertas da Universidade de Tulane, na Louisiana, que mostram que os consumidores de café tinham um risco 16% menor de morte por qualquer causa e um risco 31% menor de doenças cardiovasculares em comparação com os não consumidores de café.

Entretanto, o estudo, que utilizou dados de 40.725 adultos participantes da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos EUA (NHANES) entre 1999 e 2018, descobriu que beber café ao longo do dia não apresentou a mesma redução no risco de mortalidade.

“Há um porém, e o momento em que você bebe o café é importante”, afirmou Johnson no vídeo.

Embora os cientistas tenham afirmado que são necessárias mais pesquisas para explicar por que limitar o consumo de café ao período da manhã está associado a maiores benefícios para a saúde do coração, eles sugeriram que isso possivelmente ocorre porque o consumo de cafeína à tarde ou à noite pode perturbar o sono e os hormônios.

“Este é o primeiro estudo a testar os padrões de horário de consumo de café e seus efeitos na saúde. Nossos resultados indicam que não é apenas se você bebe café ou quanto você bebe, mas sim o horário do dia em que você bebe café que é importante. Normalmente não damos conselhos sobre o horário em nossas orientações dietéticas, mas talvez devêssemos pensar nisso no futuro”, afirmou o professor e autor principal do estudo, Lu Qi.

Em seu vídeo, Johnson afirma que a cafeína tem uma meia-vida de cinco a seis horas no organismo e que se uma pessoa bebe café as 15h da tarde, o corpo processa só meia xícara até as 21h da noite.

“A cafeína que permanece no seu organismo pode prejudicar o seu sono. E, caso eu não tenha dito isso o suficiente, dormir é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde em geral”, disse o empresário.

Se você toma café pela manhã e isso não atrapalha seu sono, Johnson afirmou que a cafeína pode trazer diversos benefícios à saúde e contribuir para a longevidade.

O especialista em longevidade destacou que a cafeína e os polifenóis presentes no café podem reduzir a inflamação e proteger as células cerebrais. Os polifenóis são compostos naturais encontrados em plantas que atuam como antioxidantes, ajudando a combater os danos celulares. O café contém mais de 100 polifenóis.

Essas substâncias também podem desencadear a autofagia, o processo natural do corpo de limpar células danificadas ou desgastadas.

"Portanto, se você deseja os potenciais benefícios do café para a longevidade, concentre-se nas primeiras horas do dia, evite o final da tarde e também dispense as doses de açúcar, [ou] coisas que, de outra forma, irão anular os benefícios”, afirmou o empresário.

Não está claro se Johnson incorporou o hábito de tomar café pela manhã em sua rotina diária rigorosa, que inclui três refeições veganas meticulosamente cronometradas, todas antes do meio-dia, e mais de 100 suplementos.

