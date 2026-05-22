A- A+

IDÊNTICOS? Búfalo albino "sósia" de Donald Trump vira estrela em Bangladesh Para o fazendeiro dono do animal, as semelhanças com o ocupante da Casa Branca se resumem ao cabelo

Estrela das redes sociais em Bangladesh, um búfalo albino com uma juba loira, batizado de “Donald Trump”, atrai curiosos que vão fotografá-lo antes de seu sacrifício previsto para o fim do mês.

Seu dono, Zia Uddin Mridha, afirma que o animal de 700 quilos recebeu esse nome por causa do cabelo loiro chamativo semelhante ao do presidente americano.

Há um mês, influenciadores, curiosos e crianças lotam a fazenda em Narayanganj, nos arredores de Daca, a capital do país, na esperança de ver essa improvável celebridade nacional.

Para manter o penteado impecável, os criadores jogam um balde de água fresca sobre sua cabeça e depois usam uma escova para ajeitar a grossa mecha loira, caída entre seus longos chifres curvados.

“O único luxo que ele tem é tomar banho quatro vezes por dia”, contou Mridha, de 38 anos, à AFP.

Búfalos albinos, de pelagem branca ou rosada por causa da falta de melanina, são extremamente raros.

Para o fazendeiro, as semelhanças entre o animal e o ocupante da Casa Branca se resumem ao cabelo.

“É um búfalo muito dócil. Come como os outros, não briga por comida (…) e divide o mesmo estábulo.”

Bangladesh, país de 170 milhões de habitantes e maioria muçulmana, se prepara para celebrar o Eid al-Adha, a Festa do Sacrifício, em 28 de maio.

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP

Búfalo Donald Trump virou atração nacional em Bangladesh | Foto: Salahuddin Ahmed/AFP





“Donald Trump vai me fazer falta”

Nos últimos anos, o entusiasmo em torno desse ritual religioso se transformou em celebrações cada vez mais elaboradas: os animais são cuidadosamente preparados e decorados com guirlandas para o dia do sacrifício.

Mais de 12 milhões de animais, entre cabras, ovelhas, vacas e búfalos, devem ser sacrificados nessa data, uma das raras ocasiões em que as famílias mais pobres conseguem comer carne.

O búfalo, estressado com toda a agitação ao seu redor, perdeu peso, afirma Mridha, que precisou limitar o número de visitantes.

Mesmo assim, crianças continuam se apertando contra a cerca para tentar vê-lo.

Faisal Ahmed, de 30 anos, foi um dos que conseguiram chegar perto e tirar fotos.

“Sinceramente, o búfalo parece o presidente Donald Trump”, disse o empresário, que visitou a fazenda acompanhado de cinco amigos e familiares para conhecer a nova celebridade nacional.

E ele não é o único animal com apelido famoso.

O país do sul da Ásia também tem um “Neymar”, um touro de pelagem dourada batizado em homenagem ao jogador brasileiro por causa do cabelo loiro platinado, além de outro animal chamado “Membro do Parlamento”.

A poucos dias do sacrifício, Mridha observa com carinho o búfalo de quatro anos farejando um balde de ração.

“Estou triste. Cuidei dele por um ano, e ele nos trouxe tanta notoriedade”, confessou o fazendeiro.

“Donald Trump vai me fazer falta, mas esse é justamente o espírito do Eid al-Adha: fazer um sacrifício.”



Veja também