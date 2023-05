A- A+

RIO DE JANEIRO Búfalo causa transtorno no trânsito de São Gonçalo, no RJ, e assusta motoristas; veja vídeo Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o animal desnorteado na pista, em meio aos automóveis

Um búfalo assustou motoristas e pedestres em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o animal desnorteado em meio aos automóveis.



Segundo a prefeitura de São Gonçalo, o tumulto aconteceu na RJ-106, na altura do bairro Arsenal. Os pedestres e motoristas que passavam no local ficaram assustados com a presença do animal, que tinha uma corda amarrada no pescoço.

Búfalo ataca carro e empaca trânsito na #RJ104: Segundo testemunhas, ele chegou a ser visto na região do Colubandê. Testemunhas contam que o animal circula desde quarta (24) na rodovia https://t.co/qNpI5SkksZ pic.twitter.com/31cKPc8NLT — São Gonçalo Urgente (@SGOurgente) May 25, 2023

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados para a ocorrência. No local, os agentes orientaram condutores de veículos e interromperam o fluxo na rodovia. Segundo informações preliminares, o búfalo teria caído de um caminhão por volta das quatro horas da manhã.



Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe de remoção de animais conveniada à administração pública foi acionada e o búfalo retirado da via.

As pistas já foram liberadas nos dois sentidos da rodovia.

