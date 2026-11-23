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PERNAMBUCO Buggy com quatro turistas capota em Fernando de Noronha; todas as vítimas tiveram alta Acidente aconteceu próximo ao bairro da Brasinha, depois que o motorista perdeu o controle

Um buggy com quatro turistas capotou e caiu em uma vala na BR-363, em Fernando de Noronha, na noite do domingo (22). O acidente aconteceu próximo ao bairro da Brasinha, depois que o motorista perdeu o controle. As informações são do g1.

Por meio de nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que atendeu as quatro vítimas, dois homens e duas mulheres. Segundo o órgão, um deles precisou ser transferido ao Hospital São Lucas.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou o atendimento das vítimas, que "já receberam alta hospitalar".



Mais um acidente em Pernambuco

Também no domingo (22), quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após uma grave colisão de uma Toyota SW4 contra uma árvore na PE-009, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada de domingo (22).



O empresário David do Nascimento Melo, de 27 anos, a residente de medicina Beatriz de Melo Acioli, a dentista Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos nesta segunda-feira (23), e a modelo Fernanda Eloi, de 31 anos, estão sendo veladas e serão sepultados nesta segunda-feira (23), em Pernambuco e Alagoas.



As cinco vítimas voltavam de uma festa realizada na praia de Maracaípe, também em Ipojuca, e seguiam em direção a um “after”.



Nathalia Lins Peixoto Recco, sobrevivente da grave colisão, foi transferida para uma unidade de saúde da rede privada. Nathalia Lins Peixoto Recco estava internada no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, desde a madrugada do domingo (22).

Em nota enviada à Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (23), o HDH informou que a paciente foi transferida com quadro clínico estável.

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