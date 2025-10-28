A- A+

Um recém-nascido foi encontrado abandonado às margens de uma rodovia estadual na zona rural da cidade de Buíque, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu no último sábado (25), na PE-270, e foi descoberto após a mãe da criança buscar atendimento médico.



A Polícia Militar informou que na madrugada do sábado, por volta das 3h, agentes do 3º BPM foram acionados para a ocorrência.



"Uma mulher deu à luz num matagal, às margens da PE-279. Ela estava indo para o hospital com familiares, pediu para ir no mato defecar e teve a criança, que deixou no local", afirmou a PM.



Ainda segundo a corporação, a mulher deu entrada na unidade de saúde alegando dores. "A médica constatou que ela havia tido um bebê. Os familiares, que disseram não saber da gravidez, levaram uma equipe do hospital ao local, o bebê foi localizado e recebeu os primeiros socorros", destacou a PM.



Mãe e filho estão internados no Hospital e Maternidade Alcides Cursino, no centro da cidade.



Por meio de nota publicada nas redes sociais, a unidade de saúde informou que o bebê recebeu os primeiros cuidados e atendimento integral da equipe médica e de enfermagem.

"A mãe do bebê foi inicialmente atendida e recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal Maria Deci de Macedo Valença, e em seguida, encaminhada e acolhida na Maternidade Alcides Cursino, onde ambos permanecem internados", destacou a unidade de saúde.



A maternidade informou que mãe e filho estão recebendo acompanhamento médico e passam bem. Disse, ainda, que todas as medidas legais e éticas foram adotadas, com comunicação ao Conselho Tutelar e registro do Boletim de Ocorrência.



"O Hospital e Maternidade Alcides Cursino reafirma seu compromisso com a verdade, a ética e a vida, e reconhece o profissionalismo e dedicação de sua equipe no cuidado à população de Buíque e região", reforçou a unidade de saúde.



A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Buíque, instaurou inquérito policial para apurar a ocorrência de abandono de incapaz.



"Mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", destacou a corporação, em nota enviada à reportagem.



