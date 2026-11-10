A- A+

Internacional Bukele anuncia destruição de "quartel-general" de uma gangue no Haiti Bukele enviou mais de 2 mil militares ao Haiti no fim de outubro para resgatar quatro soldados salvadorenhos desaparecidos após um ataque de integrantes de gangues nos arredores de Porto Príncipe

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta terça-feira (10) que militares salvadorenhos no Haiti destruíram o "quartel-general" da 400 Mawozo, uma das principais gangues haitianas.

Bukele enviou mais de 2 mil militares ao Haiti no fim de outubro para resgatar quatro soldados salvadorenhos desaparecidos após um ataque de integrantes de gangues nos arredores de Porto Príncipe.

O presidente anunciou o primeiro objetivo alcançado em meio à ofensiva. No entanto, analistas e críticos de seu governo alertam para a falta de transparência sobre o envio das tropas e questionam se a missão tem como único objetivo resgatar os soldados.

Em uma mensagem publicada no X, escrita em crioulo haitiano e acompanhada de um vídeo da operação, Bukele afirmou que suas tropas destruíram a casa e o "quartel-general" de Wilson Joseph, conhecido como Lanmò San Jou, apontado como chefe da gangue.

Nas imagens, é possível observar pelo menos três helicópteros com a bandeira de El Salvador disparando repetidamente contra o complexo, enquanto várias pessoas fogem correndo.

O ataque ocorreu depois que um usuário do X publicou, em 5 de novembro, uma fotografia da casa de dois andares e pediu a Bukele que a destruísse. "Onde fica essa casa? Dê-nos o endereço exato e nós a destruiremos", respondeu o presidente.

"Cumprimos nossa promessa"

A propriedade atacada fica localizada na comuna de Croix-des-Bouquets, a leste da capital haitiana, um reduto da gangue.

"Cumprimos nossa promessa", afirmou o presidente nesta terça-feira, sem especificar quando ocorreu o ataque.

O jornal americano Miami Herald informou na segunda-feira que a residência foi destruída no domingo, em uma operação da polícia local com o apoio de soldados salvadorenhos. Citando fontes anônimas, o veículo informou que pelo menos 20 pessoas morreram.

A gangue liderada por Joseph - que não estava no local no momento do ataque, segundo a imprensa alinhada ao governo salvadorenho - é conhecida pela prática de sequestros e extorsões. Em 2021, a 400 Mawozo sequestrou 16 missionários americanos e um canadense.

No início de novembro, Joseph enviou uma carta ao secretário-geral da ONU para pedir a suspensão do envio de soldados salvadorenhos.

A maioria dos militares enviados por El Salvador ao Haiti não faz parte da Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), apoiada pela ONU.

A operação dessas tropas está fora do mandato e dos mecanismos de monitoramento da missão, esclareceu as Nações Unidas.

Questionamentos e apoio

Segundo uma publicação do veículo americano Axios, as operações salvadorenhas provocaram atritos com os Estados Unidos, que teriam exigido que elas fossem coordenadas com a GSF.

O Axios publicou nesta terça-feira que o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Haiti, David Howell, advertiu o primeiro-ministro haitiano, em uma mensagem, que as ações salvadorenhas colocavam em risco a força de combate às gangues.

O veículo afirma que Howell também informou que a embaixada americana foi atingida por disparos das tropas durante uma operação em 31 de outubro e que pelo menos três salvadorenhos ficaram feridos.

De acordo com o Axios, El Salvador respondeu na segunda-feira com uma nota diplomática na qual rejeitou as acusações, negou a ocorrência de baixas e afirmou que coordenou seus recursos aéreos com a missão internacional e as autoridades haitianas.

Questionado pela AFP, um funcionário do Departamento de Estado não confirmou as supostas cobranças americanas relatadas pelo Axios, mas reconheceu que três salvadorenhos ficaram feridos em uma operação, um deles com lesões "graves".

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, apoiou nesta terça-feira a atuação das tropas salvadorenhas, mas pediu que coordenem suas operações com a GSF.

"Diante da polêmica que surgiu entre a força de supressão de gangues e o Exército salvadorenho, eles precisam chegar a um acordo e coordenar suas ações", afirmou o presidente dominicano.

Abinader acrescentou que seu país, que divide a ilha de Hispaniola com o Haiti, oferece apoio logístico e de inteligência às tropas de Bukele.

A Anistia Internacional pediu na segunda-feira que El Salvador e Haiti divulguem o acordo que autoriza o amplo envio de militares e garantam o respeito aos direitos humanos.

Veja também