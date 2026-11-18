Bukele anuncia que militares salvadorenhos destruíram casa de chefe de gangue no Haiti
"Meu presente ao povo haitiano no aniversário da Batalha de Vertières", escreveu Bukele no X
O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta quarta-feira (18) a destruição da casa de um chefe de gangue haitiano, a segunda a ser alvo da ofensiva das tropas salvadorenhas mobilizadas no país caribenho.
Bukele, que enviou mais de 2.000 militares ao Haiti, divulgou no X imagens de helicópteros atacando a imponente residência que, segundo a imprensa local haitiana, pertencia a Jeff Gwo Lwa, um dos chefes de gangue que integra a coalizão "Viv Ansanm" (Viver Juntos).
"Meu presente ao povo haitiano no aniversário da Batalha de Vertières", escreveu Bukele no X, em crioulo haitiano, referindo-se a um confronto militar de 1803, decisivo para a Revolução Haitiana.
Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a https://t.co/z3TO3UurAT— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026
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Nas imagens, é possível ver dois helicópteros com a bandeira de El Salvador disparando repetidamente contra a residência, localizada ao norte de Porto Príncipe.
As tropas enviadas por Bukele desde o final de outubro destruíram o quartel-general da gangue 400 Mawozo e, em conjunto com a polícia haitiana, recuperaram um estádio de futebol na capital que estava sob o controle de gangues há dois anos.
Bukele afirmou ter enviado suas tropas, que permanecem em Porto Príncipe e arredores, para resgatar quatro técnicos de aviação salvadorenhos desaparecidos após um ataque de membros de gangues perto da capital haitiana.
Os governos do Haiti e de El Salvador assinaram, na terça-feira, um "acordo de cooperação" referente ao envio de militares salvadorenhos; no entanto, nenhuma das partes revelou o teor do acordo, que está sendo mantido sob sigilo.