AMÉRICA CENTRAL Bukele compra praia com área natural protegida em El Salvador por US$ 1 milhão, revela reportagem Aquisição é somada a uma série de imóveis

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comprou por US$ 1 milhão em setembro passado uma praia que abrange uma área natural protegida no país. A transação, realizada por meio de uma empresa que fundou com sua esposa, Gabriela Rodríguez, soma-se a uma série de aquisições de imóveis com as quais o político e seus familiares aumentaram significativamente suas propriedades nos últimos anos.

A parcela de terreno adquirida, com uma extensão de mais de 13,9 mil metros quadrados — próxima ao equivalente a dois campos de futebol —, está localizada na praia El Flor e, segundo mapas de duas instituições do Estado, inclui um setor do parque marinho Complexo Los Cóbanos, que abriga o principal recife de coral do país. A notícia foi divulgada na semana passada pelo portal Redacción Regional.

O Código Civil salvadorenho estabelece que todas as praias do país são bens nacionais e “seu uso pertence a todos os habitantes”. Durante o primeiro mandato de Bukele (2019-2024), a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Geral de Recursos Hídricos, que proíbe a privatização da água, incluindo “praias do mar, lagos e lagoas”. O novo terreno do mandatário, no entanto, está cercado por um muro de concreto.

O jornalista Jaime Quintanilla visitou no dia 20 de março a zona próxima ao terreno. Trata-se, descreve ele, de “uma faixa de areia de grão grosso e cor dourada devido aos minerais, conchas, caracóis e recifes moídos que chegam arrastados pelas ondas, com uma saída para o mar ladeada por plataformas rochosas de origem vulcânica”.



O muro que cerca a área do presidente, diz, a separa de outros vizinhos imediatos: um empresário chinês e um rancho da Congregação dos Irmãos Maristas.

O líder salvadorenho esteve recentemente na propriedade, que ainda não conta com uma construção, segundo relataram os vizinhos, indicando que Bukele se hospedou em um rancho particular próximo. O Complexo Los Cóbanos é, além de Área Natural Protegida, um sítio Ramsar — um local de interesse internacional por seus ecossistemas úmidos.



Ele abriga tartarugas marinhas, aves migratórias e baleias, cujos avistamentos são promovidos pelos ministérios do Turismo e do Meio Ambiente.

Os mapas da área mostram que no terreno adquirido por Bukele há “uma faixa da área protegida e o restante da propriedade faz parte da zona de amortecimento”, o que indica que, conforme a legislação salvadorenha, trata-se de um segmento de “áreas frágeis contíguas e de incidência direta nas Áreas Naturais Protegidas, sujeitas à promoção de atividades amigáveis aos recursos naturais, que apoiem os objetivos de manejo e minimizem os impactos negativos tanto dentro quanto fora delas”.

Segundo a reportagem, o contrato de compra e venda do terreno na praia, com data de 23 de setembro de 2024, leva as assinaturas do próprio Bukele, na qualidade de procurador da empresa Bu-Ro, S.A. de C.V., e de José Óscar Castro Araujo Sánchez, diretor-presidente da Corporação de Desenvolvimento Agrícola (Corpodesa), que havia comprado a parcela El Flor em 25 de junho de 2021 por US$ 850 mil.

“O terreno na praia El Flor é o terceiro imóvel mais caro que Bukele e sua família compraram nos últimos três anos, atrás apenas da fazenda Hacienda Dorada, onde se cultiva o Bean of Fire, a marca de café do presidente, adquirida por US$ 1,6 milhão, e do edifício que a Lagencia, S.A. de C.V., propriedade dos irmãos Karim e Yusef Bukele, comprou por US$ 1,3 milhão no centro histórico de San Salvador”, destaca o texto.

Ruth López, chefe jurídica da área de Anticorrupção e Justiça da ONG Cristosal, afirmou ao Redacción Regional que, embora não existam obstáculos legais para que o presidente compre propriedades ou realize outras atividades comerciais, essas ações levantam um potencial conflito de interesse pelo “uso de informação privilegiada e pelo fato de que todas as permissões (ambientais e de construção) estão nas mãos de pessoas que dependem formal e materialmente dele”.

