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Internacional

Bukele envia blindados e helicópteros ao Haiti para resgatar militares desaparecidos

Os soldados salvadorenhos, integrantes da Força de Supressão de Gangues, missão apoiada pela ONU, desapareceram em 18 de outubro

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Nayib Bukele, presidente de El SalvadorNayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: Marvin Recinos/AFP

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviou para o Haiti blindados e helicópteros em apoio a mais de 2.000 militares que mobilizou para resgatar quatro soldados salvadorenhos desaparecidos após uma emboscada de gangues haitianas, segundo imagens oficiais divulgadas nesta quinta-feira (29).

Os soldados salvadorenhos, integrantes da Força de Supressão de Gangues, missão apoiada pela ONU, desapareceram em 18 de outubro quando grupos armados atacaram o veículo blindado em que retornavam à sua base nos arredores de Porto Príncipe.

Bukele ordenou o envio de tropas para resgatá-los e, nesta quinta-feira, publicou na rede social X um vídeo que mostra o embarque de militares, carros blindados e helicópteros em aeronaves.

Uma dessas aeronaves, um Boeing 737-401, pertence à empresa privada equatoriana Aeroregional e registra vários deslocamentos entre Equador, El Salvador e Haiti entre 23 e 27 de outubro, segundo o site de rastreamento de voos Flightradar24.

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Os veículos foram transportados em um avião militar, de acordo com as imagens que acompanham a publicação de Bukele no X. Nelas é possível ver pelo menos quatro helicópteros e quatro blindados pretos sendo içados por guindastes.

“Estamos dando uma lição às gangues (...) que fazem o povo haitiano sofrer”, escreveu o presidente, que em 21 de outubro ameaçou acabar com elas, como disse ter feito com as quadrilhas criminosas que assolavam seu país.

“Esta não é uma operação contra o povo haitiano, nem uma invasão”, acrescentou Bukele, garantindo que 90% da ofensiva no empobrecido país caribenho é financiada por El Salvador.

Nesta quinta-feira, a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou para um aumento da violência na capital haitiana, Porto Príncipe, que deixou mulheres e crianças entre os feridos que chegam a seus hospitais.

Os confrontos se intensificaram após o desaparecimento dos soldados salvadorenhos, com explosões provocadas por drones no nordeste da cidade, relatou a MSF.

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