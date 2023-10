A- A+

Mundo Bulgária diz que outros países estariam envolvidos no caso de carro de embaixada brasileira com 55kg Diretor de combate ao tráfico de drogas da agência aduaneira da Bulgária, Stefan Bakalov diz que caso é 'bastante complicado'

O caso do carro da Embaixada do Brasil na Bulgária com 55kg de cocaína, apreendido na fronteira com a Turquia, teria o envolvimento de outros países. É o que diz Stefan Bakalov, diretor de combate ao tráfico de drogas da agência aduaneira búlgara. Segundo a agência de notícias BTA, da Bulgária, o caso seria "bastante complicado", mas não forneceu mais detalhes visando a proteger a investigação.

Bakalov diz ainda que não há precedentes desse tipo de apreensão em veículos diplomáticos. Mas nos últimos meses, mais cinco toneladas de drogas teriam sido apreendidas nos dois sentidos da fronteira.

O carro estava em poder de um funcionário búlgaro da embaixada, na cidade de Sofia, que trabalhava no local há sete anos. De acordo com a imprensa local, o carro com placa diplomática foi detido em Kapikule, posto de passagem na fronteira turca. O veículo tinha antes passado pelo posto de Kapitan Andreevo, na Bulgária.

Foram encontrados 52 pacotes de cocaína escondidos em diferentes locais do veículo. O motorista e o passageiro, que viajava com ele, foram presos após a inspeção.

O Itamaraty confirmou o caso, afirmou que o veículo foi furtado pelo funcionário e que não houve participação de funcionários do serviço brasileiro. O órgão ressaltou ainda que está colaborando com as investigações e que aguarda a resolução do crime.

Veja também

Censo 2022 Para especialistas, resultados do Censo mostram que país precisa investir em política de cuidados