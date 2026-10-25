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ELEIÇÕES NA BULGÁRIA Bulgária vota para presidente entre temores de segurança e divisão por guerra na Ucrânia A atual presidente, Iliana Iotova, que defende o diálogo com a Rússia e rejeita a ajuda militar à Ucrânia, é a favorita para permanecer no cargo, que é principalmente protocolar

Os búlgaros comparecem às urnas neste domingo (25) para escolher seu presidente, em uma eleição marcada por temores de segurança após uma série de ataques com drones contra navios mercantes no Mar Negro.

Os locais de votação abriram às 7h (2h de Brasília) e fecham às 20h (15h de Brasília).

A atual presidente, Iliana Iotova, que defende o diálogo com a Rússia e rejeita a ajuda militar à Ucrânia, é a favorita para permanecer no cargo, que é principalmente protocolar, segundo as pesquisas.

As pesquisas indicam que Iliana, de 62 anos, deverá obter entre 41% e 47% dos votos.

Seu principal rival, Andrei Gyurov, economista e ex-primeiro-ministro interino, é apoiado pela oposição pró-Ocidente e aparece com entre 28% e 31% de apoio nas pesquisas.

Iliana Iotova assumiu neste ano o cargo de presidente da Bulgária, país membro da União Europeia e da Otan, depois que Rumen Radev renunciou para disputar as eleições parlamentares, com a aspiração de conquistar o posto de primeiro-ministro.

Se vencer no segundo turno, previsto para 1º de novembro, ela será a primeira mulher eleita presidente do país de 6,4 milhões de habitantes, com o menor PIB per capita da UE.

Em meio à guerra na Ucrânia, quatro navios foram atingidos neste mês perto da costa da Bulgária, com um balanço de 21 pessoas desaparecidas.

O governo convocou o embaixador de Moscou, mas insistiu que não há evidências que vinculem os ataques à Rússia.

A Bulgária permanece profundamente dividida em relação à sua relação com a Rússia.

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