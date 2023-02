Bullying - Um alerta para pais e educadores

A- A+

Foi-se o tempo em que as preocupações dos pais de estudantes e das escolas eram voltadas para questões de desempenho nas notas, ou para aquelas ligadas ao mau comportamento, que se limitavam a prejudicar o próprio causador.



Presentemente no mundo, as relações em sala de aula tornaram-se mais preocupantes, exigindo cada vez mais reflexão e tratamento.



Trata-se da ocorrência, que vem se tornando peçonhenta, ligada à relação estudantil, conhecida cientificamente, mas ainda não devidamente enfrentada, que é o “bullying”.



Vem se tornando comum que o estudante, ao se defrontar com a atmosfera natural de encantos (próprio da aurora dos primeiros entusiasmos), impacte-se com questões comportamentais, as quais acabam contra-atacando o saudável e esperado convívio.



Em um passado (não muito), mas também não pouco distante (lá pelos saudosos anos 80 e 90), já era comum que algumas atitudes impactassem, negativamente, na esperada boa relação do corpo discente.



Sentimentos como o de rejeição aos novatos, de formação (petrificada) e repelível das “panelinhas”, ou até mesmo o desencadeamento de brigas, era comum.



Entretanto, quase sempre ao longo do ano letivo, essas (des)aproximações eram restauradas e, por mais que tardasse, tinha-se aquele sonhado “final feliz”, qual nas novelas televisivas.



Com o passar do tempo, um indesejável comportamento passou a se instalar entre estudantes, porém ainda hoje é bem subestimado por alguns pais e escolas.



O tal bullying ainda ocupa, presentemente, pouco espaço nas discussões escolares, principalmente quando nas reuniões de pais e escola, talvez ainda por ignorância dos medonhos efeitos que provoca; ou quiçá pela dificuldade de se admitir a existência de um problema que é bem maior do que os triviais do ensino-aprendizagem.



Com uma experiência de quase três décadas de atuação como professor (afora a de estudante), sinto-me não só munido de algum conhecimento sobre a questão, mas sob certa obrigação (moral, profissional e cívica), de incitar o debate acerca do tema. Ávido para que repercuta (positivamente) na difusão da necessária reflexão no meio educacional e fora dela.



Sim, não podemos negligenciar algo que não é brincadeira.



Quem não lembra do trágico “Massacre de Realengo”, ocorrido em 07 de abril de 2011, em uma escola no Rio de Janeiro, quando um jovem lá invadiu e matou 12 estudantes, suicidando-se logo em seguida?



O fato comoveu, à época, a comunidade estudantil, todavia os anos se passaram e o máximo que se tem hoje é a instituição de uma data para ser lembrada como o “Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola”.



É pouco, para não dizer que é quase nada, mesmo somando-se a referida data ao marco “em memória”, com a edição da Lei nº 13.185/2015, mal denominada de “Lei do bullying”.



Timidamente (e só mais tarde), encampou-se à Lei de Diretrizes de Base e Educação, uma fraca alteração para se incluírem medidas de conscientização e de prevenção a todos os tipos de violência nas escolas.



Repise-se: bullying não é brincadeira.



Segundo o psicólogo sueco Dan Olweus, pioneiro nos estudos a respeito, bullying ocorre quando “um estudante é exposto, repetidamente e durante um tempo, a ações negativas de um ou mais estudantes.”



É imperioso e peremptório que as escolas despendam um olhar mais atento em relação ao problema, sobre os alunos e, consequentemente os pais, sobre seus filhos.







*Defensor público e professor







