A- A+

SAÚDE "Bumbum brasileiro": deputados do Reino Unido querem vetar o lifting inspirado em modelos do Brasil No Brasil, a cirurgia consiste em retirar, por meio de uma lipoaspiração, gorduras de uma parte do corpo para enxertar nos glúteos em regiões selecionadas

O aumento da procura por cirurgias de "levantamento de bumbum brasileiro", ou brazilian butt lift (BBL), gerou um cenário de "terra sem lei" no Reino Unido, segundo deputados. O relatório produzido pelos parlamentares mostra que esse tipo de procedimento estético é muitas vezes realizado em locais como galpões de garagem, quartos de hotel e banheiros públicos.

Dessa forma, o comitê britânico voltado para o direito das mulheres pediu que o BBL fosse totalmente vetado no país.

“Procedimentos de alto risco, como o lifting de glúteos líquido (BBL), que já resultou em mortes, devem ser proibidos imediatamente, sem consulta prévia. Um sistema de licenciamento para procedimentos de menor risco, no qual apenas profissionais devidamente qualificados possam realizá-los, deve ser implementado neste parlamento”, diz o documento.





Imagem mostra antes e depois de cirurgia do 'bumbum brasileiro' — Foto: Reprodução

No Brasil, a cirurgia consiste em retirar, por meio de uma lipoaspiração, gorduras da região dos braços, flancos, ancas, cintura, abdômen, parte interna das coxas e culote, para enxertar nos glúteos em regiões selecionadas. Normalmente, são colocadas nas áreas superiores, laterais e no sulco interglúteo (entre as duas nádegas), regiões que não possuem muitos vasos sanguíneos, o que diminui o risco de ter uma embolia gordurosa.

O tecido é injetado no subcutâneo e, em poucos casos, com pequenas quantidades, dentro do músculo. Também há um limite para o volume da gordura — no máximo 400 mililitros em cada nádega — e o enxerto é realizado por cânulas finas que medem de 10 a 50 centímetros.

Risco de embolia

Muitas mulheres que realizaram a cirurgia tiveram uma embolia gordurosa, que é quando partes da gordura entram em vasos sanguíneos e se alojam no pulmão e no coração, causando morte súbita. Esta é a principal causa de morte relacionada ao procedimento.

Veja também