"Bumbum de Ozempic": conheça o efeito indesejado causado pelo uso do medicamento

O medicamento com princípio ativo de semaglutida, mais conhecido como Ozempic, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, repercutiu recentemente ao ser utilizado no processo de emagrecimento por famosos. Nesta semana, diversos usuários do TikTok relataram que um dos efeitos de seu uso contínuo é a perda de massa na região dos glúteos causada pela perda rápida de peso.

A "face de Ozempic" deu lugar ao "bumbum de Ozempic", representado em diversos vídeos comentando sobre o medicamento muitas vezes acompanhados pela hashtag #ozempicbutt. Sua utilização, recomendada para tratamento de diabetes tipo 2 e emagrecimento, se dá através de uma caneta injetável e custa entre R$ 700 e R$ 1000.

— Eu fiz brazilian butt lift (cirurgia para aumento dos glúteos) sete anos atrás e é assim que minha bunda ficou depois da 16ª aplicação do semaglutida. Nada para me gabar, apenas pele caída e celulite — relata uma das usuárias da rede social.

Contudo, a aparência flácida junto com a perda de massa local nos glúteos também depende da idade, quantos quilos foram perdidos e também da elasticidade da pele. Ou seja, quanto maior o percentual de gordura a pessoa perder, maior tende a ser o efeito de "bumbum caído".



Outros riscos

No mundo, as drogas com semaglutida já movimentam um mercado de US$ 23 bilhões por ano somente contra diabetes. As projeções são de que o uso contra a obesidade faça esse montante chegar a US$ 100 bilhões nos próximos anos.

Para a Anvisa, o Ozempic não é recomendado para o tratamento da obesidade por não apresentar a quantidade suficiente do composto. Na página oficial da agência reguladora, ele é descrito como "um adjuvante a uma dieta hipocalórica e exercício físico aumentado para controle de peso".

Ainda que não seja os efeitos estéticos não sejam um dano colateral direto, o medicamento apresenta riscos. Eles estão relacionados ao trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica, constipação ou diarreia, cefaleia e sensação de fraqueza. Além disso, pode causar baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.

