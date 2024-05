"Bumbum de Ozempic" e queda de cabelo: usuários relatam efeitos indesejados do fármaco

A- A+

O medicamento com princípio ativo semaglutida, mais conhecido como Ozempic, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, ganhou notoriedade ao ser utilizado no processo de emagrecimento por famosos.

Na plataforma de vídeos TikTok diversos usuários relataram que alguns dos efeitos de seu uso contínuo é a perda de massa na região dos glúteos e de cabelo.

Segundo uma mulher, a qual perdeu 27 quilos em nove meses, sua bunda encolheu até desaparecer após começar a utilizar o fármaco. Enquanto outras compartilham fotos da queda, ilustrando o processo mostrando os "tufos" de fios perdidos.

Ainda que nenhum desses efeitos colaterais seja reconhecido oficialmente pela empresa responsável pelo desenvolvimento do Ozempic, é possível aliar os dois problemas à perda de peso rápida iniciada ao se utilizar a caneta injetável.

No entanto, a aparência flácida nos glúteos depende da idade, quantos quilos foram perdidos e também da elasticidade da pele. Ou seja, quanto maior o percentual de gordura localizada, ou subcutânea, desaparecer da região, maior tende a ser o efeito de "bumbum caído". Contudo, uma alimentação proteica e exercícios físicos podem aumentar a presença de massa muscular e assim, evitar tal efeito.

Já a influência do Ozempic na queda do fios capilares, segundo especialistas, pode estar relacionada à deficiência de vitaminas, falta de proteínas e defícit calórico. Enquanto outros defendem que esse problema surge pela ação do medicamento nos níveis hormonais do cortisol, responsável pelo estresse, o que pode levar a um desligamento temporário do processo de crescimento do cabelo.

Por que o Ozempic emagrece?

Ele simula um hormônio do corpo chamado GLP-1. No cérebro, essa ação ativa a saciedade. No estômago, reduz a velocidade da digestão da comida. Em conjunto, esses mecanismos fazem com que o indivíduo sinta menos fome e perca peso.

No Brasil, ele foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2, contudo, tem sido utilizado pela população para o emagrecimento.

Quais são os efeitos colaterais do Ozempic?

Ainda, de acordo com a sua bula oficial, o medicamento apresenta riscos. Eles estão relacionados ao trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica, constipação ou diarreia, cefaleia e sensação de fraqueza. Além disso, pode causar baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.

