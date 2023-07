Buraco na Av. Presidente Kennedy, em Olinda, prejudica moradores. Veja o vídeo

A- A+

Moradores do bairro de Peixinhos, em Olinda, reclamam de um buraco na Av. Presidente Kennedy, no sentido de Águas Compridas, há cerca de 300 metros do Centro da Moda.



De acordo com o morador Marcos Campos, o asfalto cedeu há cerca de um mês e as próprias pessoas do bairro colocaram uma sinalização, já que muitos pedestres e motoqueiros estavam sofrendo acidentes no local.

“Toda vez que chove, esse buraco abre. Pedestre que vai atravessar, não vê o buraco, e cai. Já caiu motoqueiro, ciclista. Tem acidente direto. A gente quer que a prefeitura de Olinda tome uma posição definitiva para esse problema”, disse o morador na tarde deste domingo (2).

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Olinda, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

