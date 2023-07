Buraco na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, gera transtornos para a população

A- A+

Um buraco na Av. Presidente Kennedy, em Olinda, a cerca de 300 metros do Centro da Moda, no sentido de Águas Compridas, segue gerando transtornos para a população.

Como explica o mecânico Antônio Campos, de 47 anos, que trabalha em próximo ao local, as dificuldades são grandes no entorno. “Até para os clientes chegarem aqui é ruim, por conta dessa buraqueira toda”, disse.

Segundo a população, o buraco costuma reaparecer sempre que ocorre alguma chuva mais forte. “Esse buraco já é reincidente, várias vezes ele se forma. O buraco se forma, eles [Prefeitura de Olinda] tapam. Se forma, eles tapam. Eu acho que não fazem da forma correta, porque o buraco sempre volta”, comentou Joedal Bandeira, de 56 anos, funcionário de uma loja de autopeças sediada em frente ao local.

Os moradores também relatam que muitos acidentes já ocorrem no trecho, especialmente em dias de chuva. “Quando chove eu não coloco nem a minha barraquinha, porque é capaz de sujar os meus clientes de lama. Quando a chuva é pesada mesmo, ficam esses buracos. Eu já vi acidente de moto, de gente que se arranha e sai toda arrebentada. É horrível”, contou a comerciante Maria Helena Araújo, de 64 anos.





Segundo a Prefeitura de Olinda, equipes da Secretaria Executiva de Serviços Público realizarão uma vistoria, na manhã desta segunda, para verificar a situação do local e inserir no cronograma de atividades uma ação de tapa-buraco.

Até as 9h da manhã, durante a presença da reportagem da Folha de Pernambuco no local, as equipes da Secretaria Executiva de Serviços não havia chegado ao trecho para iniciar as avaliações. Procurada pela Folha de Pernambuco, a Prefeitura de Olinda não informou, até a ultima atualização dessa matéria, a previsão de chegada das equipes no local e o horário de início da avaliação.

